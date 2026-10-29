прогноз на матч второго круга в Вене, ставка за 1.96

Испанец Карлос Алькарас сыграет против грузина Николоза Басилашвили во втором круге турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Басилашвили

Николоз в первом раунде одержал победу над Юрием Родионовым.

Грузинский теннисист обыграл представителя Австрии в двух сетах — 7:6, 6:1.

Басилашвили выиграл семь из восьми последних матчей.

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На прошлой неделе Басилашвили дошел до финала на турнире в Алматы. В решающем матче он уступил Даниилу Медведеву.

В остальных раундах его соперниками были Марин Чилич, Факундо Диас Акоста, Адриан Маннарино и Стефанос Циципас. Кроме того, в квалификации Николоз обыграл Таро Даниэля и Адама Уолтона.

Благодаря успешному выступлению в Алтматы 34-летний грузин снова вернулся в топ-100. Эту неделю он начал в статусе 95-й ракетки мира.

В текущем сезоне Басилашвили провел 69 матчей. На этом отрезке у него 36 побед и 33 поражения.

Алькарас

У Карлоса в первом круге был напряженный матч против Карена Хачанова — 6:4, 7:6.

Несмотря на то, что испанцу не понадобился дополнительный сет, это действительно была не самая простая игра.

«Пришлось побегать, побороться и сильно попотеть. У нас обоих проходили отличные удары, получались отличные розыгрыши. Для зрителей это был отличный матч, и я очень рад.

Я играл отлично. Просто в том гейме, где я проиграл подачу, так получилось. На матчболах мог сыграть чуть лучше. Думаю, на паре матчболов я где-то поспешил, а потом сделал несколько ошибок. Но я все равно был доволен уровнем игры», — сказал Алькарас после победы над российским теннисистом.

Интересно, что теперь его победная серия на уровне ATP 500 составляет 22 матча.

Алькарас выиграл семь из восьми последних матчей.

В начале октября Карлос защитил титул на «пятисотнике» в Токио. Вскоре после этого он слабо выступил на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв в третьем круге Зизу Бергсу.

В текущем сезоне Алькарас провел 40 матчей. На этом отрезке у него 35 побед и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 5.65, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: Алькарас обыгрывал Басилашвили еще задолго до того, как стал звездой. Вероятно, в предстоящем матче он тоже подтвердит статус фаворита. И мы не уверены, что Николоз сможет создать интригу.

1.96 Победа Алькараса + тотал геймов меньше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Басилашвили — Алькарас позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 20,5 за 1.96.