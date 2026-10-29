Испанец Карлос Алькарас сыграет против грузина Николоза Басилашвили во втором круге турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.
Басилашвили
Николоз в первом раунде одержал победу над Юрием Родионовым.
Грузинский теннисист обыграл представителя Австрии в двух сетах — 7:6, 6:1.
Басилашвили выиграл семь из восьми последних матчей.
На прошлой неделе Басилашвили дошел до финала на турнире в Алматы. В решающем матче он уступил Даниилу Медведеву.
В остальных раундах его соперниками были Марин Чилич, Факундо Диас Акоста, Адриан Маннарино и Стефанос Циципас. Кроме того, в квалификации Николоз обыграл Таро Даниэля и Адама Уолтона.
Благодаря успешному выступлению в Алтматы 34-летний грузин снова вернулся в топ-100. Эту неделю он начал в статусе 95-й ракетки мира.
В текущем сезоне Басилашвили провел 69 матчей. На этом отрезке у него 36 побед и 33 поражения.
Алькарас
У Карлоса в первом круге был напряженный матч против Карена Хачанова — 6:4, 7:6.
Несмотря на то, что испанцу не понадобился дополнительный сет, это действительно была не самая простая игра.
«Пришлось побегать, побороться и сильно попотеть. У нас обоих проходили отличные удары, получались отличные розыгрыши. Для зрителей это был отличный матч, и я очень рад.
Я играл отлично. Просто в том гейме, где я проиграл подачу, так получилось. На матчболах мог сыграть чуть лучше. Думаю, на паре матчболов я где-то поспешил, а потом сделал несколько ошибок. Но я все равно был доволен уровнем игры», — сказал Алькарас после победы над российским теннисистом.
Интересно, что теперь его победная серия на уровне ATP 500 составляет 22 матча.
Алькарас выиграл семь из восьми последних матчей.
В начале октября Карлос защитил титул на «пятисотнике» в Токио. Вскоре после этого он слабо выступил на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв в третьем круге Зизу Бергсу.
В текущем сезоне Алькарас провел 40 матчей. На этом отрезке у него 35 побед и пять поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 5.65, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.14.
Прогноз: Алькарас обыгрывал Басилашвили еще задолго до того, как стал звездой. Вероятно, в предстоящем матче он тоже подтвердит статус фаворита. И мы не уверены, что Николоз сможет создать интригу.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 20,5 за 1.96.