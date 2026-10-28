Зверев снова разочарует в матче с Грикспором?

прогноз на матч второго круга в Вене, ставка за 1.92

Немец Александр Грикспор сыграет против нидерландца Таллона Грикспора во втором круге турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 29 октября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Зверев

У Саши в первом раунде был тяжелейший матч против Мартина Ландалусе.

Зверев с трудом дожал 20-летнего испанца только на тай-брейке третьего сета — 7:5, 3:6, 7:6.

В этом матче ему пришлось провести на корте больше трех часов. В концовке решающей партии соперник не реализовал четыре матчбола.

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«Меня довели до предела. Мартин провел потрясающий матч. Его удар справа после подачи был невероятным, я едва касался мяча. Безусловно, нужно отдать ему должное, он сыграл невероятный матч.

Я знаю, что мне нужно прибавлять, это точно. Я сыграл не идеально, но сегодня он действительно заставил меня выложиться по полной», — признался Саша после победы над Ландалусе.

В текущем сезоне Зверев провел уже 79 матчей. На этом отрезке у него 63 победы и лишь 12 поражений.

Ранее в октябре Зверев дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Пекине и до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае. На этих турнирах он проиграл Новаку Джоковичу и Алехандро Давидовичу-Фокине соответственно.

Грикспор

Таллон в первом круге выиграл у Брэндона Накашимы. Как и Звереву, нидерландцу тоже пришлось провести три сета с решающим тай-брейком — 6:1, 4:6, 7:6.

Победная серия Грикспора теперь составляет шесть матчей.

На прошлой неделе он выиграл турнир ATP 250 в Брюсселе.

В финале Грикспор одержал волевую победу над Яном-Леннардом Штруффом. В остальных раундах его соперниками были Макс Шенгаус, Мариано Навоне, Иржи Легечка и Франсиско Серундоло.

Неделя в Брюсселе получилась изнурительной: Грикспор провел в общей сложности 14 сетов. При этом в трех случаях он отыгрался с 0-1 по партиям.

Интересно, что перед этим у него была серия из трех поражений. Грикспор не прошел первый круг в Чэнду, Пекине и Шанхае, проиграв Денису Шаповалову, Андрею Рублеву и Павлу Котову соответственно.

Грикспор занимает 50-е место в обновленной версии рейтинга ATP. В текущем сезоне он провел 47 матчей: пока что у Таллона отрицательный баланс — 22 победы и 25 поражений.

В прошлом году Грикспор дошел до четвертьфинала на венском «пятисотнике».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Грикспора букмекеры предлагают за 4.25.

Прогноз: Зверев ранее 12 раз играл против Грикспора. Сейчас в этом противостоянии счет 9-3 в пользу немецкого теннисиста.

Но при этом их предыдущая встреча, состоявшаяся в августе на «Мастерсе» в Монреале, завершилась победой нидерландца со счетом 6:7, 6:2, 6:4.

Вероятно, Грикспор снова заставит лучшего теннисиста сезона как минимум понервничать.

1.92 Победа Зверева + тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Зверев — Грикспор принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 21,5 за 1.92.