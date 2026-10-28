Сможет ли Медведев пройти второй раунд венского «пятисотника»?

прогноз на матч второго круга в Вене, ставка за 2.09

Россиянин Даниил Медведев сыграет против британца Даниила Медведев во втором круге турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 29 октября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.

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Норри

Кэмерон в первом раунде одержал уверенную победу над Франсиско Серундоло.

Британский теннисист отдал аргентинцу лишь пять геймов — 6:4, 6:1.

Норри прервал серию поражений из пяти матчей.

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В середине августа он проиграл Саше Звереву во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.

На US Open Норри уступил в первом раунде Люке Ван Ашу, а в Пекине его соперником снова был Зверев.

На «Мастерсе» в Шанхае бывшая восьмая ракетка мира проиграл чеху Далибору Сврчине.

На недавнем турнире в Лионе британец не справился с французом Бенжаменом Бонзи.

Даже после столь неудачного отрезка Норри по-прежнему входит в топ-50. Эту неделю он начал в статусе 41-й ракетки мира.

Также стоит обратить внимание, что у Норри пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 23 победы и 25 поражений.

Медведев

Даниил начал турнир с победы над Даниэлем Меридой Агиларом.

Первый сет получился непростым, испанец вел с брейком, а во втором россиянин отдал сопернику лишь один гейм — 7:6, 6:1.

Победная серия Медведева теперь составляет пять матчей.

На прошлой неделе Медведев защитил титул в Алматы. В финале он одержал волевую победу над грузином Николозом Басилашвили.

Даниил выиграл 19 из последних 22 матчей. Его общий баланс в текущем сезоне — 50 побед и 18 поражений.

В сентябре Медведев стал чемпионом турнира в китайском Ханчжоу. На «пятисотнике» в Пекине и на «Мастерсе» в Шанхае россиянин дошел до полуфинала. Благодаря этим результатам он практически гарантировал себе участие в Итоговом турнире.

В 2022 году Медведев стал чемпионом венского «пятисотника», а в 2023-м дошел до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 5.45, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: Медведев ранее выиграл пять из шести матчей против Норри.

В прошлом году Даниил сенсационно уступил британцу на Ролан Гаррос, но при этом уверенно обыграл его на грунте в Риме и на харде в Пекине.

С учетом того, как он проводит заключительный отрезок сезона, у нас нет сомнений в том, что в предстоящем матче Медведев одержит уверенную победу.

2.09 Победа Медведева + тотал геймов меньше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч Норри — Медведев принесёт чистый выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов меньше 20,5 за 2.09.