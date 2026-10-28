прогноз на матч второго круга турнира в Базеле, ставка за 1.97

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против датчанина Хольгера Руне во втором круге турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 28 октября, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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Хуркач

Хуберт в первом раунде одержал волевую победу над Зизу Бергсом.

Польский теннисист обыграл бельгийца в непростом трехсетовом матче — 3:6, 6:3, 6:4.

Хуркач прошел хотя бы раунд на девятом турнире ATP подряд.

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Благодаря успешным выступлениям на недавних турнирах в Азии поляк снова вернулся в топ-30. Эту неделю он начал в статусе 28-й ракетки мира.

В конце сентября Хуркач дошел до финала в Чэнду. В решающем матче он проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.

Вскоре после этого Хуркач добрался до полуфинала на «пятисотнике» в Пекине. В китайской столице Хуби обыграл Лернера Тьена, Артура Жеа и Карена Хачанова, после чего не смог завершить матч против Алекса Де Минора из-за дискомфорта в ноге.

На «Мастерсе» в Шанхае Хуркач прошел три раунда. Здесь одним из главных событий стала его уверенная победа над Новаком Джоковичем (6:4, 6:3).

Заметный прогресс в игре Хуркача также связан со сменой тренера. С недавних пор он работает с Жилем Серварой, который долгое время сотрудничал с Даниилом Медведевым.

В текущем сезоне Хуркач провел 60 матчей: на этом отрезке у него 37 побед и 23 поражения.

Руне

У Хольгера в первом круге был тяжелейший матч против Кантена Алиса.

Датчанин обыграл французского теннисиста на решающем тай-брейке — 6:4, 6:7, 7:6.

Руне заявился на «пятисотник» в Базеле по защищенному рейтингу. В текущей версии рейтинга он находится за пределами первой тысячи.

Причиной столь болезненного падения стала травма ахиллова сухожилия, из-за которой Руне пришлось пропустить почти год.

В середине сентября Руне одержал две победы в рамках Кубка Дэвиса, обыграв Ильяна Радулова и Григора Димитрова.

Однако после этого бывшая четвертая ракетка мира пока не выиграл ни одного матча. Возвращение в тур получилось чересчур непростым.

На «пятисотнике» в Токио Руне проиграл в стартовом матче французу Кириану Жаке (3:6, 1:6), а на «Мастерсе» в Шанхае уступил в первом круге Даниэлю Альтмайеру.

На минувшей неделе 23-летний теннисист планировал сыграть в Брюсселе, но в последний момент решил сняться из-за проблем со спиной.

В предыдущих сезонах Руне успешно выступал в Базеле: в 2022-м он дошел здесь до финала, а в 2023-м и 2024-м — до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.48, победу Руне букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: непростой матч, особенно с точки зрения возможного исхода. Оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Но при этом важно также уточнить, что многое будет зависеть от состояния Руне, которого постоянно беспокоят травмы. Не факт, что он успеет восстановиться после тяжелейшего матча с Алисом.

1.97 Тотал геймов больше 25,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Хуркач — Руне принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.97.