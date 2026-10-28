Накашима снова проиграет Грикспору в Вене?

прогноз на матч первого круга в Вене, ставка за 1.95

Американец Брэндон Накашима сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в первом круге турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 28 октября, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Грикспор

Таллон на прошлой неделе выиграл турнир ATP 250 в Брюсселе.

В финале нидерландец одержал волевую победу над Яном-Леннардом Штруффом. В остальных раундах его соперниками были Макс Шенгаус, Мариано Навоне, Иржи Легечка и Франсиско Серундоло.

Неделя в Брюсселе получилась изнурительной: Грикспор провел в общей сложности 14 сетов. При этом в трех случаях он отыграл с 0-1 по партиям.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Интересно, что перед этим у нидерландца была серия из трех поражений. Грикспор не прошел первый круг в Чэнду, Пекине и Шанхае, проиграв Денису Шаповалову, Андрею Рублеву и Павлу Котову соответственно.

Грикспор занимает 50-е место в обновленной версии рейтинга ATP. В текущем сезоне он провела 46 матчей: пока что у Таллона отрицательный баланс — 21 победа и 25 поражений.

В прошлом году Грикспор дошел до четвертьфинала на венском «пятисотнике».

Накашима

Брэндон провел прошлую неделю в Лионе, где прошел два раунда на турнире ATP 250.

Американский теннисист обыграл Хамада Меджедовича и Кириана Жаке, после чего уступил Флавио Коболли.

Накашима выиграл два подряд матча впервые с конца августа, когда он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Цинциннати.

Кроме того, в августе он остановился в шаге от титула на «тысячнике» в Монреале, проиграв в решающем матче Бену Шелтону.

После домашних «Мастерсов» у Накашиму случился спад. Сначала он не прошел второй раунд на US Open, уступив Алексу Микельсену.

В Токио американец проиграл в первом круге Юго Эмберу, а на «Мастерсе» в Шанхае уступил в третьем раунде Александру Бублику.

Накашима начал неделю в статусе 17-й ракетки мира. В этом сезоне он провел 58 матчей (37 побед, 21 поражение).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 2.76, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: в прошлом году Грикспор обыграл Накашиму во втором круге венского «пятисотника» со счетом 7:6, 7:6. Вероятно, американец возьмет реванш у нидерландца, у которого, по сути, не было времени на восстановление после серии сложных матчей в Брюсселе.

1.95 Победа Накашимы + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Грикспор — Накашима позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: победа Накашимы + тотал геймов больше 20,5 за 1.95.