прогноз на матч второго круга турнира в Токио, ставка за 2.22

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против представительницы Узбекистана Камиллы Рахимовой во втором круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 28 октября, начало — в 04:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.

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Рахимова

Камила изначально не прошла квалификацию, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.

Более того, она заменила прошлогоднюю чемпионку токийского «пятисотника» Белинду Бенчич, которая должна была стартовать сразу со второго круга.

Рахимова начала неделю в статусе 66-й ракетки мира.

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В текущем сезоне у нее пока отрицательный баланс — 28 побед и 30 поражений.

При этом у Рахимовой есть несколько хороших результатом, которые нельзя игнорировать.

Камилла прошла по два раунда на US Open и «тысячниках» в Торонто и Пекине.

Среди тех, кого она обыграла на этих турнирах, оказались Катерина Синякова (чемпионка недавнего турнира в Осаке), Барбора Крейчикова и Лейла Фернандес.

Александрова

Екатерина третий раз подряд прошла хотя бы раунд на турнире в Токио.

В 2023-м и 2025-м она дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в японской столице.

В первом круге текущего турнира Александрова, вопреки ожиданиям, одержала уверенную победу над американкой Энн Ли — 6:4, 6:4.

У Александровой тоже пока отрицательный баланс (23 победы, 25 поражений), но она все-таки неплохо проводит вторую часть сезона.

На прошлой неделе Екатерина прошла два раунда на «пятисотнике» в Нинбо. Как и на «тысячнике» в Ухане, здесь она проиграла Лейле Фернандес.

В начале октября Александрова дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Пекине. На турнире в китайской столице 31-летняя россиянка обыграла Александру Соснович, Диану Шнайдер и Линду Носкову, после чего у нее был максимально напряженный матч против Мирры Андреевой (6:7, 6:7).

Александрова начала эту неделю в статусе 33-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рахимову в этом матче можно поставить за 3.42, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: пять лет назад Александрова сенсационно проиграла Рахимовой во втором круге US Open — 4:6, 1:6. Камилла и сейчас может удивить, в этом нет сомнений, но мы все-таки склоняемся к тому, что Екатерина возьмет реванш за поражение в Нью-Йорке.

2.22 Победа Александровой + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч Рахимова — Александрова принесёт прибыль 1220₽, общая выплата — 2220₽

Рекомендуемая ставка: победа Александровой + тотал геймов больше 19,5 за 2.22.