Сможет ли Димитров избежать разгрома в матче с Коболли?

прогноз на матч первого круга в Вене, ставка за 2.26

Итальянец Флавио Коболли сыграет против болгарина Григора Димитрова в первом круге турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.26.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Коболли

Флавио на этой неделе максимально мотивирован в связи с тем, что он продолжает бороться за место на Итоговом турнире.

Итальянский теннисист занимает шестое место и в рейтинге, и в чемпионкой гонке.

На прошлой неделе Коболли дошел до полуфинала на турнире в Лионе: прежде чем уступить Лоренцо Музетти, он обыграл Стэна Вавринку и Брэндона Накашиму.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Интересно, что перед этим у итальянца была серия из четырех поражений.

В начале сентября Коболли проиграл бельгийцу Александру Блоксу в третьем круге US Open. Вскоре после этого он уступил американцу Лернеру Тьену в рамках престижного выставочного турнира Кубок Лейвера.

На «пятисотнике» в Пекине Флавио разгромно проиграл россиянину Роману Сафиуллину в первом круге. Еще одним неприятным сюрпризом стало поражение от 38-летнего француза Адриана Маннарино в стартовом матче на «Мастерсе» в Шанхае.

В текущем сезоне Коболли провел 58 матчей. На этом отрезке у него 35 побед и 23 поражения.

Димитров

Григор попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам турнира, которые предоставили ему wild card.

Болгарский теннисист по-прежнему находится за пределами первой сотни рейтинга.

Эту неделю он начал в статусе 124-й ракетки мира.

Димитрову так и не удалось добиться серьезного прогресса с тех пор, как он вернулся в тур после сложной травмы грудных мышц, полученной летом 2025-го во время матча с Янником Синнером на Уимблдоне.

При этом в последнее время Димитрова начали беспокоить другие травмы. В конце сентября ему пришлось сняться с «челленджера» в Порту из-за проблем с коленом. После этого бывшая третья ракетка мира пока не сыграл ни одного матча.

Ранее в этом сезоне Димитров провел лишь 34 матча. И здесь стоит обратить внимание на его баланс — 13 побед и 21 поражение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.49, победу Димитрова букмекеры предлагают за 2.60.

Прогноз: сильно сомневаемся, что Димитров остановит столь опасного соперника. Болгарин, конечно, умеет удивлять, но в данном случае мы считаем, что он проиграет — и, возможно, даже с большой разницей в счете.

2.26 Победа Коболли в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч Коболли — Димитров принесёт чистый выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 2.26.