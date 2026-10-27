Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Томми Пола в первом круге турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 26 октября, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.
Пол
Томми на прошлой неделе дошел до полуфинала в Лионе, благодаря чему по-прежнему находится в топ-15.
На французском турнире американец обыграл французов Бенжамена Бонзи и Корантена Муте, после чего уступил Тейлору Фрицу.
Перед этим Пол достойно выступил на «Мастерсе» в Шанхае, сумев дойти до четвертьфинала.
На китайском «тысячнике», прежде чем проиграть Даниилу Медведеву, Пол победил Адольфо Вальехо, Валантена Вашеро и Зизу Бергса.
В текущем сезоне Пол провел 64 матчей. На этом отрезке у него 44 победы и 20 поражений.
Его баланс конкретно на харде — 26 побед и 14 поражений.
Рублев
Андрей тем временем неудачно провел недавние турниры.
Главным разочарованием стало его выступление на «Мастерсе» в Шанхае. Вопреки ожиданиям, здесь россиянин проиграл в стартовом матче японцу Рэю Сакамото.
На прошлой неделе Рублев не прошел ни раунда на турнире в Алматы.
В крупнейшем городе Казахстана Рублев уступил 38-летнему французу Адриану Маннарино.
Правда, кричать, что всё пропало, пока все-таки рано.
В конце сентября Рублев едва не выиграл титул на турнире в Ханчжоу. В решающем матче он проиграл Даниилу Медведеву.
Кроме того, в начале октября Рублев дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Пекине, обыграв Таллона Грикспора и Роман Сафиуллина.
Рублев провел 54 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у него 33 победы и 21 поражение.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.71, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.29.
Прогноз: Рублев выиграл пять из шести матчей против Пола.
Однако их предыдущая встреча состоялась три года назад. Как ни крути, а карьера россиянина с тех пор пошла на спад. Сейчас невозможно утверждать, что он снова обыграет американца.
Оптимальной будет ставка без учета исхода. Предстоящий матч вряд ли разочарует зрителей.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.