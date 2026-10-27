прогноз на матч первого круга в Вене, ставка за 2.01

Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Томми Пола в первом круге турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 26 октября, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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Пол

Томми на прошлой неделе дошел до полуфинала в Лионе, благодаря чему по-прежнему находится в топ-15.

На французском турнире американец обыграл французов Бенжамена Бонзи и Корантена Муте, после чего уступил Тейлору Фрицу.

Перед этим Пол достойно выступил на «Мастерсе» в Шанхае, сумев дойти до четвертьфинала.

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На китайском «тысячнике», прежде чем проиграть Даниилу Медведеву, Пол победил Адольфо Вальехо, Валантена Вашеро и Зизу Бергса.

В текущем сезоне Пол провел 64 матчей. На этом отрезке у него 44 победы и 20 поражений.

Его баланс конкретно на харде — 26 побед и 14 поражений.

Рублев

Андрей тем временем неудачно провел недавние турниры.

Главным разочарованием стало его выступление на «Мастерсе» в Шанхае. Вопреки ожиданиям, здесь россиянин проиграл в стартовом матче японцу Рэю Сакамото.

На прошлой неделе Рублев не прошел ни раунда на турнире в Алматы.

В крупнейшем городе Казахстана Рублев уступил 38-летнему французу Адриану Маннарино.

Правда, кричать, что всё пропало, пока все-таки рано.

В конце сентября Рублев едва не выиграл титул на турнире в Ханчжоу. В решающем матче он проиграл Даниилу Медведеву.

Кроме того, в начале октября Рублев дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Пекине, обыграв Таллона Грикспора и Роман Сафиуллина.

Рублев провел 54 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у него 33 победы и 21 поражение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.71, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.29.

Прогноз: Рублев выиграл пять из шести матчей против Пола.

Однако их предыдущая встреча состоялась три года назад. Как ни крути, а карьера россиянина с тех пор пошла на спад. Сейчас невозможно утверждать, что он снова обыграет американца.

Оптимальной будет ставка без учета исхода. Предстоящий матч вряд ли разочарует зрителей.

2.01 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Пол — Рублев принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.