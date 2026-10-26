прогноз на матч первого круга турнира в Базеле, ставка за 1.92

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 27 октября, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Хуркач

Хуберт благодаря успешным выступлениям на недавних турнирах в Азии снова вернулся в топ-30.

Эту неделю польский теннисист начал в статусе 28-й ракетки мира.

В конце сентября Хуркач дошел до финала в Чэнду. В решающем матче он проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.

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Вскоре после этого поляка добрался до полуфинала на «пятисотнике» в Пекине. В китайской столице Хуби обыграл Лернера Тьена, Артура Жеа и Карена Хачанова, после чего не смог завершить матч против Алекса Де Минора из-за дискомфорта в ноге.

На «Мастерсе» в Шанхае Хуркач прошел три раунда. Здесь одним из главных событий стала его уверенная победа над Новаком Джоковичем (6:4, 6:3).

Заметный прогресс в игре Хуркача также связан со сменой тренера. С недавних пор он работает с Жилем Серварой, который долгое время сотрудничал с Даниилом Медведевым.

В текущем сезоне Хуркач провел 59 матчей: на этом отрезке у него 36 побед и 23 поражения.

Бергс

Зизу тоже успешно проводит заключительный отрезок сезона.

На прошлой неделе он дошел до четвертьфинала на домашнем турнире ATP 250 в Брюсселе.

Но пока что главным осенним достижением Бергса остается выход в четвертый раунд «Мастерса» в Шанхае.

На китайском «тысячнике» Бергс одержал победу над Карлосом Алькарасом (7:5, 7:6). Перед этим он разгромил Вита Копршиву и Игнасио Бусе. В проигранном матче 1/8 финала против Томми Пола бельгиец тоже продемонстрировал очень хороший уровень.

Бергс занимает 39-е место в обновленной версии рейтинга. В текущем сезоне он провел 57 матчей (31 победа, 26 поражений).

В этом году Зизу выиграл 15 из 30 матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.58, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.36.

Прогноз: в январе Хуркач обыграл Бергса в первом круге Australian Open — 6:7, 7:6, 6:3, 6:3.

Вероятно, как минимум один тай-брейк им понадобится и в предстоящем матче. Оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода.

1.92 Тотал геймов больше 24,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Хуркач — Бергс принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,0 за 1.92.