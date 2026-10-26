Сможет ли Захарова пройти первый круг в Гуанчжоу?

прогноз на матч первого круга турнира в Гуанчжоу, ставка за 2.32

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против польки Магды Линетт в первом круге турнира WTA в Гаунчжоу (Китай). Матч пройдет 27 октября, начало — в 07:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.

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Захарова

Анастасия не прошла квалификацию, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче россиянка проиграла 143-й ракетке мира Теодоре Костович (3:6, 2:6).

На недавнем турнире в Нинбо Захарова тоже прошла в основную сетку как лаки-лузер.

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На китайском «тысячнике» она проиграла Полине Кудерметовой, после чего заменила Игу Свентек, которая должна была стартовать со второго круга. В итоге Захарова не воспользовалась шансов пробиться в четвертьфинал престижного турнира, уступив чешке Мари Боузковой.

Захарова занимает 105-е место в обновленной версии рейтинга WTA.

Лучшим результатом 24-летней теннисистки во второй половине сезона пока остается выход в четвертьфинал турнира WTA 250 в Мемфисе.

С тех пор Захарова выиграла лишь один матч на уровне основного тура, одержав победу над 752-й ракеткой мира Шао Юйшань (6:0, 6:2) в первом круге «тысячника» в Шанхае.

На турнире в Ухане Анастасия проиграла Зейнеп Сёнмез в первом раунде квалификации.

Линетт

Магда начала неделю в статусе 71-й ракетки мира.

У польской теннисистки пока отрицательный баланс в текущем сезоне: 21 победа и 23 поражения.

На прошлой неделе Линетт прошла раунд на турнире в Осаке: в первом круге она обыграла Клер Лю, а во втором уступила Катерине Синяковой.

Также стоит обратить внимание, что полька выиграла только два из последних 12-ти матчей.

Спад начался еще летом, вскоре после того, как Линетт дошла до полуфинала на травяном турнире в Хертогенбосе.

Но при этом важно добавить, что у Линетт есть несколько хороших результатов на харде: в начале года она выиграла по два матча в Окленде, Хобарте, на Australian Open, в Дубае и на «тысячнике» в Майами.

В 2023-м Магда остановилась в шаге от титула на турнире в Гуанчжоу, проиграв в решающем матче Сиюй Ван.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 1.93, победу Линетт букмекеры предлагают за 1.83.

Прогноз: обе теннисистки чересчур часто проигрывают в последнее время, поэтому в данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

2.32 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Захарова — Линетт принесёт чистый выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.