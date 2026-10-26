Александрова и Ли снова устроят шоу?

прогноз на матч первого круга турнира в Токио, ставка за 1.95

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Энн Ли в первом круге турнира WTA 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 27 октября, начало — в 05:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Ли

Энн проводит один из лучших отрезков не только в сезоне, но и вообще в карьере.

Достаточно взглянуть на результаты американки на результаты американки на недавних турнирах.

На прошлой неделе Ли дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в Осаке (Япония).

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Перед этим она добралась до четвертьфинала на престижном турнире в Ухане.

На китайском «тысячнике» американская теннисистка, прежде чем уступить Иге Свентек, обыграла Камила Осорио, Арину Соболенко (3:6, 6:4, 7:6) и Джанис Тьен.

Кроме того, в конце августа Ли добралась до полуфинала на «пятисотнике» в Монтеррее, после чего выиграла по два матча на US Open и на «тысячнике» в Шанхае.

В общем, прогресс Ли можно заметить, как говорится, невооруженным глазом.

Александрова

Екатерина тоже неплохо проводит заключительную часть сезона.

Да, россиянке не удалось удержаться в топ-20, но самое главное, что ощущение безнадеги, преследовавшее ее в первой части года, постепенно исчезло.

На прошлой неделе Александрова прошла два раунда на «пятисотнике» в Нинбо. Как и на «тысячнике» в Ухане, здесь она проиграла Лейле Фернандес.

В начале октября Александрова дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Пекине.

На турнире в китайской столице 31-летняя россиянка обыграла Александру Соснович, Диану Шнайдер и Линду Носкову, после чего у нее был максимально напряженный матч против Мирры Андреевой (6:7, 6:7).

Александрова начала неделю в статусе 33-й ракетки мира. В текущем сезоне она провела 47 матчей: на этом отрезке у Екатерины 22 победы и 25 поражений.

В 2023-м и 2025-м Александрова дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Токио.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ли в этом матче можно поставить за 2.00, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.80.

Прогноз: Александрова выиграла три из четырех матчей против Ли.

Весной Екатерина уступила Энн на грунте в Страсбурге. Но уже через пару месяцев она взяла реванш, победив американку на траве в Бад-Хомбурге. При этом в обоих случаях они провели по три сета.

Вероятно, предстоящая встреча будет не менее напряженной.

1.95 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Ли — Александрова принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.