Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Энн Ли в первом круге турнира WTA 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 27 октября, начало — в 05:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Ли
Энн проводит один из лучших отрезков не только в сезоне, но и вообще в карьере.
Достаточно взглянуть на результаты американки на результаты американки на недавних турнирах.
На прошлой неделе Ли дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в Осаке (Япония).
Перед этим она добралась до четвертьфинала на престижном турнире в Ухане.
На китайском «тысячнике» американская теннисистка, прежде чем уступить Иге Свентек, обыграла Камила Осорио, Арину Соболенко (3:6, 6:4, 7:6) и Джанис Тьен.
Кроме того, в конце августа Ли добралась до полуфинала на «пятисотнике» в Монтеррее, после чего выиграла по два матча на US Open и на «тысячнике» в Шанхае.
В общем, прогресс Ли можно заметить, как говорится, невооруженным глазом.
Александрова
Екатерина тоже неплохо проводит заключительную часть сезона.
Да, россиянке не удалось удержаться в топ-20, но самое главное, что ощущение безнадеги, преследовавшее ее в первой части года, постепенно исчезло.
На прошлой неделе Александрова прошла два раунда на «пятисотнике» в Нинбо. Как и на «тысячнике» в Ухане, здесь она проиграла Лейле Фернандес.
В начале октября Александрова дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Пекине.
На турнире в китайской столице 31-летняя россиянка обыграла Александру Соснович, Диану Шнайдер и Линду Носкову, после чего у нее был максимально напряженный матч против Мирры Андреевой (6:7, 6:7).
Александрова начала неделю в статусе 33-й ракетки мира. В текущем сезоне она провела 47 матчей: на этом отрезке у Екатерины 22 победы и 25 поражений.
В 2023-м и 2025-м Александрова дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Токио.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ли в этом матче можно поставить за 2.00, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.80.
Прогноз: Александрова выиграла три из четырех матчей против Ли.
Весной Екатерина уступила Энн на грунте в Страсбурге. Но уже через пару месяцев она взяла реванш, победив американку на траве в Бад-Хомбурге. При этом в обоих случаях они провели по три сета.
Вероятно, предстоящая встреча будет не менее напряженной.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.