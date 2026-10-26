прогноз на матч первого круга в Вене, ставка за 2.03

Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Карлоса Алькараса в первом круге турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 26 октября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

Хачанов

Карен на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на турнире в Алматы.

Возможно, это не то, на что он рассчитывал, но в целом российский теннисист все равно достойно выступил в крупнейшем городе Казахстана.

Хачанов обыграл Рэя Сакамото и Томаша Махача, после чего уступил Александру Бублику в матче с двумя тай-брейками (6:4, 6:7, 6:7).

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Хачанов успешно проводит заключительный отрезок сезона.

По итогам недавних турниров россиянин снова вернулся в топ-25.

После US Open, на котором он дошел до полуфинала, он выиграл по два матча на «пятисотнике» в Пекине и на «тысячнике» в Шанхае.

В текущем сезоне Хачанов провел 49 матчей. На этом отрезке у него 27 побед и 22 поражения.

Также стоит обратить внимание, что Карен выиграл 11 из последних 15 матчей.

Алькарас

Карлос в начале октября защитил титул на «пятисотнике» в Токио.

При этом все равно стоит уточнить, что в японской столице испанец провел пять непростых матчей. По его собственному признанию, он был далек от своей лучшей версии.

Вскоре стало ясно, что Алькарас не скромничал, а максимально точно оценивал свой текущий уровень.

На «Мастерсе» в Шанхае Карлос в стартовом матче одержал победу над Хуаном Мануэлем Серундоло, после чего уступил Зизу Бергсу.

В матче против бельгийца Алькарас был недоволен мячами и кортом. Обычно он так много не жалуется, но здесь продолжил нервничать даже на послематчевой пресс-конференции.

В общем, пока Алькараса рано называть главным фаворитом венского «пятисотника».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 4.55, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: Хачанов ранее ни разу не обыгрывал Алькараса.

Россиянин проиграл все шесть матчей против испанца. Статистика, как говорится, довольно показательная.

Но мы также хотим обратить внимание, что Алькарасу было очень тяжело в двух предыдущих матчах против Карена.

В 2025-м Карлос обыграл Хачанова на грунте в Риме со счетом 6:3, 3:6, 7:5, а в 2026-м на харде в Дохе — 6:7, 6:4, 6:3.

Рискнем предположить, что Карен снова как минимум избежит поражения с разгромным счетом.

2.03 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Хачанов — Алькарас принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.