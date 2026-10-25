прогноз на матч первого круга турнира в Базеле, ставка за 2.32

Датчанин Хольгер Руне сыграет против француза Кантена Алиса в первом круге турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 26 октября, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.

Руне

Хольгер заявился на «пятисотник» в Базеле по защищенному рейтингу.

В текущей версии рейтинга датчанин находится за пределами первой тысячи.

Но ни для кого не секрет, что причиной столь болезненного падения стала травма ахиллова сухожилия, из-за которой Руне пришлось пропустить почти год.

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В середине сентября Руне одержал две победы в рамках Кубка Дэвиса, обыграв Ильяна Радулова и Григора Димитрова.

Однако после этого бывшая четвертая ракетка мира пока не выиграл ни одного матча. Возвращение в тур получилось чересчур непростым.

На «пятисотнике» в Токио Руне проиграл в стартовом матче французу Кириану Жаке (3:6, 1:6), а на «Мастерсе» в Шанхае уступил в первом круге Даниэлю Альтмайеру.

На минувшей неделе 23-летний теннисист планировал сыграть в Брюсселе, но в последний момент решил сняться из-за проблем со спиной.

В предыдущих сезонах Руне успешно выступал в Базеле: в 2022-м он дошел здесь до финала, а в 2023-м и 2024-м — до полуфинала.

Алис

Кантен тем временем наконец-то закрепился в топ-50.

В «живом» рейтинге французский теннисист занимает 45-е место. Сейчас можно сказать, что этот сезон стал лучшим в его карьере.

Свой предыдущий матч Алис провел 11 октября, когда проиграл Саше Звереву (4:6, 7:6, 3:6) в третьем круге «Мастерса» в Шанхае.

В остальных матчах на китайском «тысячнике» он обыграл Колмена Вонга и Александра Блокса.

На «пятисотнике» в Пекине Алис в первом раунде выиграл у Игнасио Бусе, а во втором уступил в напряженном матче Алексу Де Минору.

Алис провел 67 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 38 побед и 29 поражений.

Главным достижением 29-летнего француза в этом году пока остается победа на турнире ATP 250 в австрийском Кицбюэле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.73, победу Алиса букмекеры предлагают за 2.09.

Прогноз: Руне ранее выиграл оба матча против Алиса. Правда, и в первом случае, и во втором им пришлось провести по пять сетов — в 2024-м на Уимблдоне, а в 2025-м — на Ролан Гаррос.

Как ни крути, а сейчас есть большие сомнения в том, что датчанин продлит серию побед над французом. Сложно сказать, удалось ли Хольгеру как следует подготовиться к турниру в Базеле.

2.32 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Руне — Алис принесёт прибыль 1320₽, общая выплата — 2320₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.