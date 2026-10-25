Медведев второй год подряд станет чемпионом в Алматы?

прогноз на финал турнира в Алматы, ставка за 2.09

Россиянин Даниил Медведев сыграет против грузина Николоза Басилашвили в финале турнира ATP 250 в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 25 октября, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.

Медведев

Даниил второй год подряд вышел в финал турнира в крупнейшем городе Казахстана.

В 2025-м его соперником в решающем матче был француз Корантен Муте (7:5, 4:6, 6:3).

На текущем турнире Медведев попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

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В первом матче, как и ожидалось, он одержал уверенную победу над японцем Сё Симабукуро — 6:2, 6:1.

В четвертьфинале Медведев обыграл француза Теренса Атмана — 6:4, 6:4.

В полуфинале он встречался с Александром Бубликом, который не смог завершить матч из-за проблем с коленом. Медведев выиграл первый сет со счетом 6:3, после чего соперник отказался от продолжения борьбы.

Медведев пятый раз в сезоне вышел в финал. Ранее в этом году он выиграл титулы в Брисбене, Дубае и Ханчжоу. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс россиянин уступил в решающем матче Яннику Синнеру.

Медведев занимает пятое место в текущей версии рейтинга. В этом сезоне он провел 66 матчей (48 побед, 18 поражений).

Также стоит уточнить, что Медведев выиграл 37 матчей на харде и является лидером тура по этому показателю.

Басилашвили

Николоз вышел в финал на уровне основного тура десятый раз в карьере и впервые с февраля 2022-го, когда он уступил Роберто Баутисте-Агуту в решающем матче турнира в Дохе.

Басилашвили провел уже шесть матчей на текущем турнире.

В квалификации грузинский теннисист обыграл японца Таро Даниэля и австралийца Адама Уолтона.

Николоз Басилашвили globallookpress.com

В первом раунде Басилашвили одержал уверенную победу над бывшей третьей ракеткой Марином Чиличем — 6:2, 7:5.

Во втором круге его соперником был аргентинец Факундо Диас Акоста — 6:2, 6:4.

В четвертьфинале Басилашвили разгромил 38-летнего француза Адриана Маннарино — 6:3, 6:1.

Но главным сюрпризом стала его победа над греком Стефаносом Циципасом в 1/2 финала — 6:4, 6:7, 6:3.

До этой недели лучшим результатом Николоза в 2026-м был выход в полуфинал турнира в китайском Чэнду.

Интересно, что Басилашвили начал неделю в статусе 128-й ракетки мира. По итогам турнира в Алматы он вернется в топ-100.

В текущем сезоне 34-летний грузин провел 67 матчей: на этом отрезке у него Николоза 35 побед и 32 поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.19. победу Басилашвили букмекеры предлагают за 4.55.

Прогноз: осенью 2022-го Медведев разгромил Басилашвили на харде в Вене — 6:2, 6:2.

Возможно, в предстоящем матче грузинский теннисист возьмет больше четырех геймов, но исход вряд ли будет в его пользу. Николозу будет тяжело удивить одного из лучших теннисистов этой осени.

2.09 Победа Медведева + тотал геймов меньше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч Медведев — Басилашвили принесёт чистый выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов меньше 21,5 за 2.09.