Рыбакина выиграет дебютный титул в статусе первой ракетки мира?

прогноз на финал турнира в Нинбо, ставка за 2.11

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против Лейлы Фернандес (Канада) в финале турнира WTA 500 в Нинбо (Китай). Матч пройдет 25 октября, начало — в 10:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.

Рыбакина

Елена второй год подряд вышла в финал «пятисотника» в Нинбо.

В 2025-м она стала чемпионкой китайского турнира, обыграв в решающем матче Екатерину Александрову.

Рыбакина попала в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

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В первом матче она встречалась с Полиной Кудерметовой, которая снялась в первом сете при счете 5:0 в пользу соперницы.

В четвертьфинале первая ракетка мира одержала победу над полькой Катажиной Кавой — 6:1, 3:6, 6:1.

В полуфинале ее соперницей была россиянка Диана Шнайдер — 6:3, 7:5.

После победы на US Open Рыбакина до сих пор провела лишь четыре неполных матча. В начале октября она проиграла представительнице Армении Алине Чараевой в стартовом матче на «тысячнике» в Пекине. Впрочем, это поражение не стало большим сюрпризом. Во-первых, Елену беспокоила травма ноги, а во вторых, она явно не успела восстановиться после изнурительной серии турниров в Северной Америке.

Именно по этим причина Рыбакина в итоге пропустила недавний «тысячник» в Ухане.

Рыбакина шестой раз в сезоне сыграет в финале. Ранее в 2026-м она стала чемпионкой Australian Open и US Open, а также выиграла «пятисотник» в Штутгарте.

Фернандес

Лейла начала турнир с победы над Элизой Мертенс.

Канадская теннисистка обыграла бельгийку в непростом трехсетовом матче — 2:6, 6:3, 7:5.

Во втором раунде ее соперницей была белоруска Александра Соснович. Здесь Фернандес тоже дожала соперницу только в третьей партии — 7:5, 6:7, 6:3.

Лейла Фернандес globallookpress.com

В четвертьфинале против Екатерины Александровой финалистке US Open-2021 тоже пришлось провести три сета, но камбэк получился эффектным — 4:6, 6:2, 6:1.

В полуфинале Лейла одержала победу над чешкой Мари Боузковой — 6:3, 7:5.

Фернандес начала неделю в статусе 30-й ракетки мира.

В конце сентября Лейла стала чемпионкой «пятисотника» в Сингапуре. На этом турнире она обыграла Мирру Андрееву и Майю Хвалиньскую.

На «тысячнике» в Пекине 24-летняя теннисистка проиграла в стартовом матче представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой. В Ухане Фернандес прошла два раунда, после чего уступила Алене Остапенко.

В текущем сезоне Фернандес провела 53 матча. На этом отрезке у нее 28 побед и 25 поражений.

Фернандес выиграла шесть из девяти предыдущих финалов на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.32, победу Фернандес букмекеры предлагают за 3.34.

Прогноз: Рыбакина ранее выиграла три из пяти матчей против Фернандес.

Их предыдущая встреча состоялась в апреле в четвертьфинале грунтового турнира в Штутгарте и завершилась победой Елены со счетом 6:7, 6:4, 7:6.

В принципе, не удивимся, если Лейла снова навяжет борьбу и даже переведет матч в третий сет, но сомневаемся, что она помешает сопернице выиграть дебютный титул в статусе первой ракетки мира.

2.11 Победа Рыбакиной + тотал геймов больше 19, Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Рыбакина — Фернандес принесёт прибыль 1110₽, общая выплата — 2110₽

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной + тотал геймов больше 19,5 за 2.11.