Музетти и Фриц устроят шоу в финале турнира в Лионе?

прогноз на финал турнира в Лионе, ставка за 2.03

Американец Тейлор Фриц сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в финале турнира ATP 250 в Лионе (Франция). Матч пройдет 25 октября, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

Музетти

Лоренцо десятый раз в карьере вышел в финал на уровне основного тура.

Интересно, что итальянец выиграл только два из девяти предыдущих финалов.

В начале года Музетти уступил Александру Бублику в решающем матче на турнире ATP в Гонконге.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Текущий турнир он начал с победы над Маттео Арнальди. Вопреки ожиданиям, Музетти уверенно обыграл соотечественника в двух сетах — 6:1, 6:4.

Во втором раунде его соперником был 17-летний француз Моиз Куаме — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Музетти одержал победу над французом Люкой Ван Ашем — 7:6, 6:7, 6:4.

Еще более напряженным получился полуфинальный матч против Флавио Коболли — 4:6, 6:2, 7:5. В решающем сете при счете 4:5 Музетти отыграл четыре матчбола.

Лоренцо Музетти globallookpress.com

Музетти занимает 26-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел всего лишь 36 матча (24 победы, 12 поражений).

На недавнем «Мастерсе» в Шанхае итальянец сенсационно проиграл в стартовом матче китайцу И Чжоу, который в тот момент болтался в конце третьей сотни рейтинга. Вполне вероятно, что Музетти приехал на китайский «тысячник», не успев толком восстановиться после перелома безымянного пальца, из-за которого ему пришлось пропустить «пятисотник» в Токио.

Фриц

Тейлор пятый раз в сезоне дошел до финала.

В начале августа американец стал чемпионом «пятисотника» в Вашингтоне. При этом он уступил в решающем матче на турнирах в Далласе, Штутгарте и Галле.

В Лионе Фриц попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

В первом матче он одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером — 6:2, 7:5.

В четвертьфинале Фриц обыграл немца Даниэля Альтмайера — 7:6, 6:2.

В полуфинале соперником 14-й ракетки мира был Томми Пол — 6:3, 7:5.

В текущем сезоне Фриц провел 56 матчей. На этом отрезке у него 37 побед и 19 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.75, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: Музетти выиграл четыре из семи матчей против Фрица.

Их предыдущая встреча состоялась в январе в рамках 1/8 финала Australian Open и завершилась уверенной победой итальянца — 6:2, 7:5, 6:4.

Несмотря на это, очевидно, что оптимальным вариантом сейчас будет ставка без учета исхода. Вероятно, Музетти и Фриц проведут матч с большим количеством геймов.

2.03 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Музетти — Фриц принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.