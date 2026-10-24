Синякова продлит серию побед над Крюгер и заберет титул в Осаке?

прогноз на финал турнира в Осаке, ставка за 2.16

Американка Эшлин Крюгер сыграет против чешки Катерины Синяковой в финале турнира WTA 250 в Осаке (Япония). Матч пройдет 25 октября, начало — в 06:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.

Крюгер

Эшлин третий раз в карьере вышла в финал на уровне основного тура.

Но самое интересное заключается в том, что американка второй раз сыграет в решающем матче на турнире в Осаке.

В 2023-м Крюгер завоевала титул, обыграв в финале китаянку Линь Чжу.

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В первом раунде текущего турнира она обыграла индонезийку Данис Тьен (6:4, 6:4), а во втором разгромила представительницу Таиланда Ланлану Тараруди (6:3, 6:1).

В четвертьфинале Крюгер отдала четыре гейма Талии Гибсон — 6:1, 6:3.

Пока что самым сложным для нее был матч 1/2 финала против Энн Ли. Здесь Эшлин действительно пришлось понервничать — 6:4, 6:7, 6:3.

Эшлин Крюгер globallookpress.com

Крюгер начала неделю в статусе 55-й ракетки мира. В текущем сезоне она провела 59 матчей (37 побед, 22 поражения).

До этой недели лучшим результатом в Крюгер в 2026-м был выход в четвертый раунд Уимблдона. Кроме того, в конфе февраля она дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в Остине.

Синякова

Катерина тем временем дошла до финала на уровне основного тура впервые с осени 2023 года.

Чешская теннисистка выиграла половину из десяти предыдущих финалов WTA.

В первом круге текущего турнира у нее был непростой матч против американки Пейтон Стернс (6:4, 0:6, 4:0), которая не смогла завершить встречу из-за травмы.

После этого она пока не проиграла ни одного сета.

Во втором раунде Синякова разгромила польку Магду Линетт (6:4, 6:1), а в четвертьфинале — американку Мари Стояну (6:1, 6:2).

В полуфинале 30-летняя чешка обыграла британку Кэти Боултер — 6:1, 6:4.

Синякова занимает 86-е место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она выиграла 22 из 41 матчей в одиночном разряде.

Как известно, Синякова — первая ракетка мира в парном разряде. Турниры этой категории зачастую являются приоритетными для нее.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Крюгер в этом матче можно поставить за 2.15, победу Синяковой букмекеры предлагают за 1.69.

Прогноз: здесь есть один интересный нюанс — Синякова ведет 4-0 в противостоянии с Крюгер.

Интересно, что чешка трижды обыграла американку в прошлом году — сначала на харде в Аделаиде, а потом на траве в Берлине и Бад-Хомбурге.

Несмотря на это, мы все равно не уверены, что Синякова продлит серию побед над Крюгер и заберет титул.

2.16 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Крюгер — Синякова позволит вывести на карту выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.16.