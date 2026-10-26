Сможет ли Зверев подтвердить статус фаворита в матча с Ландалусе?

прогноз на матч первого круга в Вене, ставка за 1.93

Немец Александр Зверев сыграет против испанца Мартина Ландалусе в первом круге турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 26 октября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

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Зверев

Саша провел свой предыдущий матч 17 октября, когда проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине в полуфинале «Мастерса» в Шанхае.

Несмотря на поражение от испанца, Зверев признался, что остался доволен своим выступлением на китайском «тысячнике».

«Я в каком-то смысле выступил даже лучше, чем мог рассчитывать», — признался немецкий теннисист.

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С учетом того, что он играл на фоне накопившейся усталости, то это действительно достойный результат.

В текущем сезоне Зверев провел уже 78 матчей. На этом отрезке у него 62 победы и лишь 12 поражений.

Очевидно, что после такого количества матчей ему уже порой не хватает свежести. Вполне вероятно, что на этой неделе Зверев тоже не дойдет до финала.

Ландалусе

Мартин на прошлой неделе неудачно выступил на турнире в Лионе.

Вопреки ожиданиям, испанец не прошел даже первый круг, уступив Стэну Ваврике.

Никто не спорит, швейцарец по-прежнему опасен, но кое-что действительно удивило: Ландалусе проиграл 41-летнему сопернику в изнурительном трехсетовом матче.

Ландалусе по-прежнему находится в топ-100, несмотря на откровенно слабые результаты на турнирах ATP во второй половине сезона.

Перед этим Мартин не выиграл ни одного матча в Уинстон-Сейлеме, на US Open, в Пекине Шанхае, а также на «челленджере» в Севилье.

В середине октября Ландалусе дошел до финала на «челленджер» в Цзинане, но на этом вряд ли стоит акцентировать внимание.

В текущем сезоне 20-летний испанец провел 62 матча. На этом отрезке у него 32 победы и 30 поражений.

Среди лучших результатов Ландалусе в этом году — четвертьфиналы на «Мастерсах» в Майами и Риме, а также третий круг на «тысячнике» в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, интрига здесь отсутствует, Зверев спокойно обыграет испанца. На победу Ландалусе можно поставить за 7.70.

Прогноз: скорее всего, да, Зверев воспользуется неопытностью испанца. Ландалусе пока действительно тяжело в матчах против столько сильных соперников. Но при этом нет сомнений, что он способен избежать поражения с разгромным счетом.

1.93 Победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Зверев — Ландалусе принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 1.93.