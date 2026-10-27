Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против чеха Иржи Легечки в первом круге турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 27 октября, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Вавринка
Стэн на этой неделе последний раз сыграет на домашнем «пятисотнике». Как известно, швейцарец проводит заключительный сезон в карьере.
Тем не менее у Вавринки по-прежнему нет проблем с мотивацией, в чем можно было убедиться на недавнем турнире в Лионе.
Вопреки ожиданиям, Вавринка прошел первый круг, одержав победу над Мартином Ландалусе.
Здесь важно сказать чуть больше: 41-летний швейцарец обыграл 20-летнего испанца в изнурительном трехсетовом матче с двумя тай-брейками — 6:3, 6:7, 7:6.
После этого Вавринка проиграл Флавио Коболли (2:6, 4:6), но поражение от шестой ракетки мира точно никак не ударило по его репутации.
В текущем сезоне у Вавринки отрицательный баланс — 10 побед и 21 поражение. Лучшим результатом Стэна в этом году пока остается выход в третий раунд Australian Open.
В 2024-м и 2025-м Вавринка прошел первый круг в Базеле, обыграв Адриана Маннарино и Миомира Кецмановича соответственно.
Легечка
Иржи тем временем пока ни разу не проходил первый круг на «пятисотнике» в Базеле.
В прошлом году чешский разгромно проиграл в стартовом матче нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу, а в 2025-м уступил испанцу Педро Мартинесу — как ни странно, тоже со счетом 2:6, 2:6.
На этот раз Легечка приехал в родной город Роджера Федерера в статусе 21-й ракетки мира, а в «живом» рейтинге он и вовсе 19-й.
На прошлой неделе Легечка не очень удачно выступил в Брюсселе: после победы над Рафаэлем Коллиньоном он проиграл Таллону Грикспору.
На «Мастерсе» в Шанхае чех уступил в третьем круге испанцу Рафаэлю Ходару.
Зато на «пятисотнике» в Токио он остановился в шаге от титула: в решающем матче Легечка уступил Карлосу Алькарасу.
Легечка провел 56 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 36 побед и 20 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 4.95, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.17.
Прогноз: если Легечка как следует настроится, то, безусловно, он обыграет Вавринку. Но при этом очевидно, что швейцарец способен избежать поражения с разгромным счетом, в том числе благодаря внушительной поддержки местной публики.
Рекомендуемая ставка: победа Легечки + тотал геймов больше 21,5 за 1.92.