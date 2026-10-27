Сможет ли Шелтон пройти первый круг в Базеле?

прогноз на матч первого круга турнира в Базеле, ставка за 1.92

Американцы Бен Шелтон и Александр Ковачевич встретятся в первом круге турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 27 октября, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Шелтон

Бен на этой неделе впервые за весь сезон может играть без лишнего напряжения.

Дело в том, что американский теннисист уже вошел в число участников Итогового турнира, а это значит, что даже в случае неудачного выступления в Базеле не произойдет ничего экстраординарного.

Шелтон провел свой предыдущий матч 11 октября, когда проиграл французу Артуру Жеа в третьем круге «Мастерса» в Шанхае.

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Кроме того, перед этим Шелтон проиграл оба своих матча в Кубке Дэвиса, уступив сначала Иржи Легечке, а потом Якубу Меншику.

Небольшой спад случился вскоре после US Open, Шелтона явно выбило из колеи поражение от Саши Зверева в финале домашнего мэйджора.

В текущем сезоне Бен провел 58 матчей. На этом отрезке у него 41 победа и 17 поражений.

Ранее в этом году Шелтон выиграл турниры в Далласе, Мюнхене, Штутгарте и Монреале.

Ковачевич

Александр попал в основную сетку швейцарского «пятисотника» только как лаки-лузер.

Американский теннисист не смог пройти квалификацию, проиграв в решающем раунде Джованни Мпетши-Перрикару.

Кроме того, на прошлой неделе Ковачевич неудачно выступил на турнире в Алматы: в крупнейшем городе Казахстана он не прошел даже первый круг, уступив Стефаносу Циципасу. Хотя в целом он достойно провел матч против грека.

На «пятисотнике» в Токио Ковачевич не попал в основную сетку, проиграв в решающем раунде квалификации Хауме Муньяру. На «Мастерсе» в Шанхае он уступил в первом круге итальянцу Маттео Берреттини.

Спад случился вскоре турнира ATP в Уинстон-Сейлеме, на котором Александр дошел до четвертьфинала.

Лучшим результатом Ковачевича в этом году пока остается выход в полуфинал грунтового «пятисотника» в Гамбурге.

У Ковачевича на данный момент отрицательный баланс — 23 победы и 34 поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.19, победу Ковачевича букмекеры предлагают за 4.55.

Прогноз: отсутствие дополнительного психологического давления должно существенно помочь Шелтону. Рискнем предположить, что он все-таки уверенно обыграет соотечественника.

1.92 Победа Шелтона + тотал геймов меньше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Шелтон — Ковачевич принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов меньше 23,5 за 1.92.