Американцы Бен Шелтон и Александр Ковачевич встретятся в первом круге турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 27 октября, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Шелтон
Бен на этой неделе впервые за весь сезон может играть без лишнего напряжения.
Дело в том, что американский теннисист уже вошел в число участников Итогового турнира, а это значит, что даже в случае неудачного выступления в Базеле не произойдет ничего экстраординарного.
Шелтон провел свой предыдущий матч 11 октября, когда проиграл французу Артуру Жеа в третьем круге «Мастерса» в Шанхае.
Кроме того, перед этим Шелтон проиграл оба своих матча в Кубке Дэвиса, уступив сначала Иржи Легечке, а потом Якубу Меншику.
Небольшой спад случился вскоре после US Open, Шелтона явно выбило из колеи поражение от Саши Зверева в финале домашнего мэйджора.
В текущем сезоне Бен провел 58 матчей. На этом отрезке у него 41 победа и 17 поражений.
Ранее в этом году Шелтон выиграл турниры в Далласе, Мюнхене, Штутгарте и Монреале.
Ковачевич
Александр попал в основную сетку швейцарского «пятисотника» только как лаки-лузер.
Американский теннисист не смог пройти квалификацию, проиграв в решающем раунде Джованни Мпетши-Перрикару.
Кроме того, на прошлой неделе Ковачевич неудачно выступил на турнире в Алматы: в крупнейшем городе Казахстана он не прошел даже первый круг, уступив Стефаносу Циципасу. Хотя в целом он достойно провел матч против грека.
На «пятисотнике» в Токио Ковачевич не попал в основную сетку, проиграв в решающем раунде квалификации Хауме Муньяру. На «Мастерсе» в Шанхае он уступил в первом круге итальянцу Маттео Берреттини.
Спад случился вскоре турнира ATP в Уинстон-Сейлеме, на котором Александр дошел до четвертьфинала.
Лучшим результатом Ковачевича в этом году пока остается выход в полуфинал грунтового «пятисотника» в Гамбурге.
У Ковачевича на данный момент отрицательный баланс — 23 победы и 34 поражения.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.19, победу Ковачевича букмекеры предлагают за 4.55.
Прогноз: отсутствие дополнительного психологического давления должно существенно помочь Шелтону. Рискнем предположить, что он все-таки уверенно обыграет соотечественника.
Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов меньше 23,5 за 1.92.