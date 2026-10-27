прогноз на матч первого круга в Вене, ставка за 1.95

Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Даниэля Мериды Агилара в первом круге турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 27 октября, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Мерида Агилар

Даниэль занимает 42-е место в обновленной версии рейтинга ATP.

Испанский теннисист стал одним из открытий сезона. При этом не только благодаря успешным выступлениям на грунте, который все-таки пока остается его основным покрытием.

В начале августа Мерида Агилар дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монреале.

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Вскоре после этого 22-летний испанец выиграл два матча на «тысячнике» в Цинциннати.

Кроме того, Мерида Агилар прошел два раунда на US Open, обыграв Мартона Фучовича и Андрея Рублева.

Правда, после нью-йоркского мэйджора Даниэль сыграл пока лишь два матча. В одном из них он уступил Ботику ван де Зандшульпу в первом круге «Мастерса» в Шанхае.

В текущем сезоне Мерида Агилар провел 66 матчей. На этом отрезке у него 44 победы и 22 поражения.

Медведев

Даниил тем временем ударно проводит заключительную часть сезона.

Этой осенью российский теннисист выиграл уже два титула.

На прошлой неделе Медведев защитил титул в Алматы. В финале он одержал волевую победу над грузином Николозом Басилашвили.

Кроме того, в сентябре Медведев стал чемпионом турнира в китайском Ханчжоу.

На «пятисотнике» в Пекине и на «Мастерсе» в Шанхае россиянин дошел до полуфинала. Благодаря этим результатам он практически гарантировал себе участие в Итоговом турнире.

Медведев выиграл 18 из последний 21 матчей. Его общий баланс в текущем сезоне — 49 побед и 18 поражений.

В 2022 году Медведев стал чемпионом венского «пятисотника», а в 2023-м дошел до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мериду Агилара в этом матче можно поставить за 4.00, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: летом Медведев одержал волевую победу над Меридой Агиларом во втором круге Уимблдоне — 3:6, 6:3, 7:5, 6:2. Несмотря на внушительный прогресс в игре испанца, считаем, что он снова не помешает Даниилу подтвердить статус фаворита и заодно продлить победную серию.

1.95 Победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Мерида Агилар — Медведев позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 за 1.95.