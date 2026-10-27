Россиянка Диана Шнайдер сыграет против белоруски Александры Соснович во втором круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 28 октября, начало — в 07:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Соснович
Александра преподнесла одну из главных сенсаций первого раунда, одержав победу над Николой Бартунковой.
Белорусская теннисистка обыграла 20-летнюю чешку в напряженном трехсетовом матче — 6:4, 6:7, 6:3.
С учетом квалификации Соснович провела в японской столице уже три матча.
В отборе она одержала уверенные победы над украинкой Юлией Стародубцевой и представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой.
Соснович по-прежнему находится за пределами первой сотни рейтинга. Эту неделю она начала в статусе 112-й ракетки мира.
В текущем сезоне она провела 62 матча. На этом отрезке у 32-летней белоруски 37 побед и 25 поражений.
На уровне основного тура лучшим результатом Соснович в этом году пока остается выход в третий круг «пятисотника» в Брисбене.
Шнайдер
Диана попала в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.
Российская теннисистка успешно проводит заключительную часть сезона. Эту неделю она начала в статусе 13-й ракетки мира.
На прошлой неделе Шнайдер дошла до полуфинала в Нинбо.
На китайском «пятисотнике», прежде чем уступить Елене Рыбакиной, она обыграла Юлию Путинцеву, Александру Эалу и Иву Йович.
Перед этим Шнайдер добралась до четвертьфинала на «тысячнике» в Ухане.
Стоит обратить внимание: после «пятисотника» в Бад-Хомубрге россиянка еще ни разу не проигрывала в стартовом матче.
В текущем сезоне Шнайдер провела 57 матчей. Сейчас у нее 35 побед и 22 поражения.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соснович в этом матче можно поставить за 3.72, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.27.
Прогноз: Шнайдер ранее ни разу не проигрывала Соснович.
В 2024-м Диана обыграла Александру сначала на харде в Дохе, а потом в финале грунтового турнира в Будапеште. При этом в обоих случаях она победила белоруску 2-0 по сетам.
Вероятно, в предстоящем матче россиянке тоже не понадобится дополнительная партия.
Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер + тотал геймов меньше 21,5 за 1.92.