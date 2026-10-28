Американец Лернер Тьен сыграет против австралийца Алекса Де Минора во втором круге турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 28 октября, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.
Тьен
Лернер в первом раунде одержал разгромную победу над Люкой Ван Ашем.
Американский теннисист отдал французу лишь четыре гейма — 6:3, 6:1.
На недавнем «Мастерсе» в Шанхае Тьен не прошел третий круг, проиграв норвежцу Касперу Рууду.
В начале октября Тьен не смог защитить очки за прошлогодний финал в Пекине. На этот раз он проиграл в стартовом матче поляку Хуберту Хуркачу.
Во второй половине сезона лучшим результатом Лернера пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Монреале.
Кроме того, 20-летний теннисист прошел три раунда на US Open, после чего уступил в 1/8 финала Карену Хачанову.
Тьен занимает 18-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 51 матч (32 победы, 19 поражений).
Де Минор
У Алекса в первом раунде был нервный матч против Томаша Махача.
Австралийский теннисист одержал волевую победу над чехом — 1:6, 6:4, 6:3.
Де Минор выиграл восемь из последних десяти матчей.
В начале октября Де Минор дошел до финала на «пятисотнике» в Пекине. Австралиец не смог завершить решающий матч против Новака Джоковича из-за травмы ноги.
На «Мастерсе» в Шанхае Алекс обыграл Рэя Сакамото и Карена Хачанова, после чего уступил Саше Звереву.
В текущем сезоне Де Минор провел 63 матч. На этом отрезке у него 43 победы и 20 поражений.
Также стоит обратить внимание, что в этом году Алекс пока ни разу не доходил до полуфинала на уровне ATP 1000.
В 2024-м и 2025-м Де Минор дошел до полуфинала на венском «пятисотнике».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, в этом матче у теннисистов приблизительные равные на победу — на победу Тьена можно поставить за 1.93, а на Де Минора — за 1.86.
Прогноз: да, здесь оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Вероятно, Тьен и Де Минор проведут напряженный матч, в котором им может понадобиться и третий сет, и хотя бы один тай-брейк.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.