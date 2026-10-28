прогноз на матч второго круга в Вене, ставка за 2.03

Американец Лернер Тьен сыграет против австралийца Алекса Де Минора во втором круге турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 28 октября, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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Тьен

Лернер в первом раунде одержал разгромную победу над Люкой Ван Ашем.

Американский теннисист отдал французу лишь четыре гейма — 6:3, 6:1.

На недавнем «Мастерсе» в Шанхае Тьен не прошел третий круг, проиграв норвежцу Касперу Рууду.

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В начале октября Тьен не смог защитить очки за прошлогодний финал в Пекине. На этот раз он проиграл в стартовом матче поляку Хуберту Хуркачу.

Во второй половине сезона лучшим результатом Лернера пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Монреале.

Кроме того, 20-летний теннисист прошел три раунда на US Open, после чего уступил в 1/8 финала Карену Хачанову.

Тьен занимает 18-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 51 матч (32 победы, 19 поражений).

Де Минор

У Алекса в первом раунде был нервный матч против Томаша Махача.

Австралийский теннисист одержал волевую победу над чехом — 1:6, 6:4, 6:3.

Де Минор выиграл восемь из последних десяти матчей.

В начале октября Де Минор дошел до финала на «пятисотнике» в Пекине. Австралиец не смог завершить решающий матч против Новака Джоковича из-за травмы ноги.

На «Мастерсе» в Шанхае Алекс обыграл Рэя Сакамото и Карена Хачанова, после чего уступил Саше Звереву.

В текущем сезоне Де Минор провел 63 матч. На этом отрезке у него 43 победы и 20 поражений.

Также стоит обратить внимание, что в этом году Алекс пока ни разу не доходил до полуфинала на уровне ATP 1000.

В 2024-м и 2025-м Де Минор дошел до полуфинала на венском «пятисотнике».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, в этом матче у теннисистов приблизительные равные на победу — на победу Тьена можно поставить за 1.93, а на Де Минора — за 1.86.

Прогноз: да, здесь оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Вероятно, Тьен и Де Минор проведут напряженный матч, в котором им может понадобиться и третий сет, и хотя бы один тай-брейк.

2.03 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Тьен — Де Минор принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.