У Рыбакиной будут проблемы в матче с Путинцевой

прогноз на матч второго круга турнира в Токио, ставка за 2.16

Представительницы Казахстана Елена Рыбакина и Юлия Путинцева во втором круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 29 октября, начало — в 11:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.

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Рыбакина

Елена стартует сразу со второго раунда благодаря тому, что входит в число первых четырех сеяных.

На прошлой неделе Рыбакина защитила титул на «пятисотнике» в Нинбо.

На китайском турнире первая ракетка мира провела четыре неполных матча.

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В первом ее соперницей была Полина Кудерметова, которая пришлось сняться из-за травмы.

После этого Рыбакина обыграла польку Катажину Каву и россиянку Диану Шнайдер.

В финале Елена разгромила представительницу Канады Лейлу Фернандес — 6:2, 6:2.

Это был второй турнир Рыбакиной после победы на US Open. На «тысячнике» в Пекине она проиграла в стартовом матче Алине Чараевой.

В прошлом году Рыбакина дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Токио.

Путинцева

Юлия в первом раунде одержала победу над Марией Саккари.

Путинцева обыграла гречанку в нервном трехсетовом матче — 6:4, 3:6, 6:1.

С учетом квалификации она провела в японской столице уже три матча.

В отборе Путинцева обыграла японок Хаю Киношиту и Саяку Исию.

На прошлой неделе Путинцева не смогла пройти первый раунд в Нинбо, проиграв Диане Шнайдер. При этом в основную сетку она попала только как лаки-лузер.

Юлия начала неделю в статусе 67-й ракетки мира. В текущем сезоне она провела 62 матча (38 побед, 24 поражения).

Лучшим результатом Путинцевой на харде в этом году пока остается выход в 1/8 финала Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.12, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 6.10.

Прогноз: как ни странно, Рыбакина ранее выиграла только два из четырех матчей против Путинцевой.

Впрочем, здесь важно добавить, что Елена проигрывала Юлии задолго до того, как вошла в десятку лучших теннисисток мира.

Вероятно, в предстоящем матче Рыбакина уверенно подтвердит статус фаворитки.

2.16 Победа Рыбакиной + тотал геймов меньше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Рыбакина — Путинцева принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной + тотал геймов меньше 18,5 за 2.16.