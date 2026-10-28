Представительницы Казахстана Елена Рыбакина и Юлия Путинцева во втором круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 29 октября, начало — в 11:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.
Рыбакина
Елена стартует сразу со второго раунда благодаря тому, что входит в число первых четырех сеяных.
На прошлой неделе Рыбакина защитила титул на «пятисотнике» в Нинбо.
На китайском турнире первая ракетка мира провела четыре неполных матча.
В первом ее соперницей была Полина Кудерметова, которая пришлось сняться из-за травмы.
После этого Рыбакина обыграла польку Катажину Каву и россиянку Диану Шнайдер.
В финале Елена разгромила представительницу Канады Лейлу Фернандес — 6:2, 6:2.
Это был второй турнир Рыбакиной после победы на US Open. На «тысячнике» в Пекине она проиграла в стартовом матче Алине Чараевой.
В прошлом году Рыбакина дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Токио.
Путинцева
Юлия в первом раунде одержала победу над Марией Саккари.
Путинцева обыграла гречанку в нервном трехсетовом матче — 6:4, 3:6, 6:1.
С учетом квалификации она провела в японской столице уже три матча.
В отборе Путинцева обыграла японок Хаю Киношиту и Саяку Исию.
На прошлой неделе Путинцева не смогла пройти первый раунд в Нинбо, проиграв Диане Шнайдер. При этом в основную сетку она попала только как лаки-лузер.
Юлия начала неделю в статусе 67-й ракетки мира. В текущем сезоне она провела 62 матча (38 побед, 24 поражения).
Лучшим результатом Путинцевой на харде в этом году пока остается выход в 1/8 финала Australian Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.12, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 6.10.
Прогноз: как ни странно, Рыбакина ранее выиграла только два из четырех матчей против Путинцевой.
Впрочем, здесь важно добавить, что Елена проигрывала Юлии задолго до того, как вошла в десятку лучших теннисисток мира.
Вероятно, в предстоящем матче Рыбакина уверенно подтвердит статус фаворитки.
Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной + тотал геймов меньше 18,5 за 2.16.