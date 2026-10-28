прогноз на матч второго круга турнира в Базеле, ставка за 2.05

Француз Артур Фис сыграет против американца Алекса Микелсена во втором круге турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 29 октября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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Микелсен

У Алекса в первом раунде был непростой матч против Ботика ван де Зандшульпа.

Американец одержал волевую победу над нидерландским теннисистом — 5:7, 6:3, 6:3.

На прошлой неделе он прошел два раунда на турнире ATP 250 в Брюсселе: Микелсен обыграл итальянца Андреа Гуэррьери и бельгийца Давида Гоффена, после чего уступил Артуру Фису (4:6, 6:7).

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Микелсен занимает 34-е место в обновленной версии рейтинга.

В текущем сезоне американец провел 61 матч. На этом отрезке у него 38 побед и 23 поражения.

Также стоит обратить внимание, что Алекс выиграл 29 из 43 матчей на харде.

Лучшим результатом Микелсена в этом году пока остается выход в четвертьфинал US Open.

Фис

Артур в первом круге одержал победу над Джованни Мпетши-Перрикаром.

Матч получился непростым, но Фису все-таки не понадобился дополнительный сет — 7:6, 7:5.

На прошлой неделе француз не смог выиграть титул в Брюсселе, сенсационно уступив в полуфинале немцу Яну-Леннарду Штруффу.

Но главным разочарованием стало его выступление в Шанхае.

На китайском «Мастерсе» Фис проиграл в третьем круге Ботику ван де Зандшульпу.

На «пятисотнике» в Токио Артур уступил в четвертьфинале Валантену Вашеро.

Сложно сказать, спад это или нет, но после победы на «Мастерсе» в Цинциннати Фис пока ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне основной сетки ATP.

Фис занимает восьмое место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 55 матчей (40 побед, 15 поражений).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микелсена в этом матче можно поставить за 2.75, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: по всей видимости, предстоящий матч Фиса против Микелсена будет не менее напряженным, чем предыдущий. В Брюсселе американец был очень близок к тому, чтобы перевести игру в третий сет. Вероятно, в Базеле они тоже проведут больше 20 геймов.

2.05 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Микелсен — Фис принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.05.