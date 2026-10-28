Испанец Рафаэль Ходар сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро во втором круге турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 29 октября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.
Вашеро
Валантен начал турнир с победы над аргентинцем Мариано Навоне.
Матч получился не самым простым, но монегаску все-таки удалось избежать третьего сета — 6:3, 7:6.
На прошлой неделе Вашеро неудачно выступил на турнире ATP 250 в Лионе, проиграв в первом раунде Люке Ван Ашу.
Перед этим Вашеро не смог защитить прошлогодний титул на «Мастерсе» в Шанхае.
На китайском «тысячнике» Валантен после победы над Себастьяном Баэсом проиграл в третьем круге Томми Полу.
В итоге Вашеро потерял большое количество очков и выпал из топ-30. Но ситуация не критичная, эту неделю он начал в статусе 31-й ракетки мира.
В текущем сезоне Вашеро провел 44 матча. На этом отрезке у него 26 побед и 18 поражений.
Ходар
Рафаэль в первом круге одержал уверенную побежу над чилийцем Алехандро Табило — 6:4, 6:2.
Испанский теннисист выиграл шесть из семи последних матчей.
В середине октября Ходар дошел до финала в Шанхае, благодаря чему поднялся в рейтинге на 11-ю строчку.
В финале китайского «Мастерса» Рафа уступил Алехандро Давидовичу-Фокине. В остальных раундах он обыграл Тиаго Тиранте, Иржи Легечку, Ботика ван де Зандшульпа, Каспера Рууда и Даниила Медведева.
Ходар провел уже 75 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 57 побед и 18 поражений.
Также стоит обратить внимание на его баланс на харде: на этом покрытии 20-летний испанец выиграл 35 из 48 матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 3.34, победу Ходара букмекеры предлагают за 1.32.
Прогноз: вероятно, Вашеро будет тяжело удивить соперника, который любит длинные розыгрыши и готов много бегать. Монегаск точно способен навязать борьбу, но на большее ему здесь вряд ли стоит рассчитывать.
Рекомендуемая ставка: победа Ходара + тотал геймов больше 20,5 за 2.11.