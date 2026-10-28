Ходар совершит камбэк в матче с Вашеро?

прогноз на матч второго круга турнира в Базеле, ставка за 2.11

Испанец Рафаэль Ходар сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро во втором круге турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 29 октября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.

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Вашеро

Валантен начал турнир с победы над аргентинцем Мариано Навоне.

Матч получился не самым простым, но монегаску все-таки удалось избежать третьего сета — 6:3, 7:6.

На прошлой неделе Вашеро неудачно выступил на турнире ATP 250 в Лионе, проиграв в первом раунде Люке Ван Ашу.

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Перед этим Вашеро не смог защитить прошлогодний титул на «Мастерсе» в Шанхае.

На китайском «тысячнике» Валантен после победы над Себастьяном Баэсом проиграл в третьем круге Томми Полу.

В итоге Вашеро потерял большое количество очков и выпал из топ-30. Но ситуация не критичная, эту неделю он начал в статусе 31-й ракетки мира.

В текущем сезоне Вашеро провел 44 матча. На этом отрезке у него 26 побед и 18 поражений.

Ходар

Рафаэль в первом круге одержал уверенную побежу над чилийцем Алехандро Табило — 6:4, 6:2.

Испанский теннисист выиграл шесть из семи последних матчей.

В середине октября Ходар дошел до финала в Шанхае, благодаря чему поднялся в рейтинге на 11-ю строчку.

В финале китайского «Мастерса» Рафа уступил Алехандро Давидовичу-Фокине. В остальных раундах он обыграл Тиаго Тиранте, Иржи Легечку, Ботика ван де Зандшульпа, Каспера Рууда и Даниила Медведева.

Ходар провел уже 75 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 57 побед и 18 поражений.

Также стоит обратить внимание на его баланс на харде: на этом покрытии 20-летний испанец выиграл 35 из 48 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 3.34, победу Ходара букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: вероятно, Вашеро будет тяжело удивить соперника, который любит длинные розыгрыши и готов много бегать. Монегаск точно способен навязать борьбу, но на большее ему здесь вряд ли стоит рассчитывать.

2.11 Победа Ходара + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Вашеро — Ходар принесёт чистый выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Рекомендуемая ставка: победа Ходара + тотал геймов больше 20,5 за 2.11.