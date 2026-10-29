прогноз на матч второго круга в Вене, ставка за 1.92

Итальянцы Флавио Коболли и Маттео Берреттини встретятся во втором круге турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 29 октября, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Коболли

Флавио начал турнир с победы над Григором Димитровым.

Итальянский теннисист обыграл бывшую третью ракетку мира со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

На прошлой неделе Коболли дошел до полуфинала на турнире в Лионе: прежде чем уступить Лоренцо Музетти, он обыграл Стэна Вавринку и Брэндона Накашиму.

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Перед этим у итальянца была серия из четырех поражений.

В начале сентября Коболли проиграл бельгийцу Александру Блоксу в третьем круге US Open. Вскоре после этого он уступил американцу Лернеру Тьену в рамках престижного выставочного турнира Кубок Лейвера.

На «пятисотнике» в Пекине Флавио разгромно проиграл россиянину Роману Сафиуллину в первом круге. Еще одним неприятным сюрпризом стало поражение от 38-летнего француза Адриана Маннарино в стартовом матче на «Мастерсе» в Шанхае.

В текущем сезоне Коболли провел 59 матчей. На этом отрезке у него 36 побед и 23 поражения.

Берреттини

Маттео в первом круге одержал уверенную победу над Томасом Этчеверри.

Итальянец обыграл аргентинского теннисиста со счетом 6:3, 6:4.

Берреттини начал неделю в статусе 48-й ракетки мира. В текущем сезоне он провел 43 матча (23 победы, 20 поражений).

На недавнем турнире в Лионе Берреттини не прошел первый круг, уступив Кириану Жаке.

Также стоит обратить внимание, что после Уимблдона он пока ни разу не выигрывал хотя бы два подряд матча.

На «пятисотнике» в Токио Берреттини проиграл во втором круге парагвайцу Адольфо Вальехо, а на «Мастерсе» в Шанхае — американцу Брэндону Накашиме.

Но есть еще один интересный факт : Берреттини ранее ни разу не проигрывал на венском «пятисотнике» до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, в этом матче нет фаворита — и на Коболли, и на Берреттини можно поставить за 1.91.

Прогноз: это действительно не самый простой матч, но мы все же склоняемся к тому, что итальянцы не разочаруют зрителей. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

1.92 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Коболли — Берреттини принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.