Американец Бен Шелтон сыграет против швейцарца Жерома Кима во втором круге турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 29 октября, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.
Шелтон
Бен в первом раунде одержал волевую победу над Александром Ковачевичем.
Шелтон обыграл соотечественника в матче с тремя тай-брейками — 6:7, 7:6, 7:6.
В этом матче Шелтон едва не установил рекорд по количеству подач навылет в трехсетовом формате: ему удалось выполнить 44 эйса.
«Меня это очень радует. Перед началом серии турниров в зале мы говорили о том, чтобы подавать в определенные зоны. Мы изменили мою подачу, ее технику. Я очень доволен тем, как подал здесь в первом же матче. Именно так и выигрывают на быстрых крытых кортах», — рассуждал Бен после матча с Ковачевичем.
Это был всего лишь пятый матч Шелтона после поражения от Саши Зверева в финале US Open.
На «Мастерсе» в Шанхае американец уступил в третьем круге французу Артуру Жеа.
Кроме того, перед этим Шелтон проиграл оба своих матча в Кубке Дэвиса — сначала Иржи Легечке, а потом Якубу Меншику.
В текущем сезоне Бен провел 59 матчей. На этом отрезке у него 42 победы и 17 поражений. Ранее в этом году он выиграл турниры в Далласе, Мюнхене, Штутгарте и Монреале, благодаря чему уже обеспечил себе участие в Итоговом турнире.
Ким
Жером в первом раунде одержал победу над Артуром Риндеркнешем.
Вопреки ожиданиям, швейцарец обыграл французского теннисиста в двух сетах — 7:6, 6:4.
Ким всего лишь второй раз в этом году выиграл матч на уровне основного тура.
В середине июля 23-летний теннисист прошел раунд на грунтовом турнире в Гштаде, обыграв 254-ю ракетку мира Дилана Дитриха.
Ким занимает 222-е место в рейтинге ATP. В основную сетку «пятисотника» в Базеле он попал благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.
В текущем сезоне Ким сыграл 47 матчей. На этом отрезке у него 30 побед и 17 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.28, победу Кима букмекеры предлагают за 3.60.
Прогноз: Шелтон здорово держит свою подачу, в том числе благодаря эйсам, однако на приеме у него по-прежнему много проблем. Именно по этой причине матчи с участием американца зачастую получаются чересчур напряженными. Вероятно, Ким проиграет четвертой ракетке мира, но не разгромно.
Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов больше 22,5 за 2.11.