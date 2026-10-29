Сможет ли Джокович пройти второй круг на «пятисотнике» в Базеле?

прогноз на матч второго круга турнира в Базеле, ставка за 2.04

Серб Новак Джокович сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 29 октября, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

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Джокович

У Новака в первом раунде был непростой матч против Юго Эмбера.

Серб одержал волевую победу над французским теннисистом — 4:6, 6:3, 6:4.

Джокович выиграл шесть из семи последних матчей.

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В начале октября Ноле стал чемпионом «пятисотника» в Пекине.

В китайской столице 39-летний теннисист обыграл Нуну Боржеша, Бу Юньчаокэтэ, Сашу Зверева, Даниила Медведева и Алекса Де Минора.

На «Мастерсе» в Шанхае Джокович проиграл в стартовом матче поляку Хуберту Хуркачу. Но в данном случае он банально не успел восстановиться после непростой недели в Пекине.

В текущем сезоне Джокович провел 29 матчей. На этом отрезке у него 21 победа и восемь поражений.

Штруфф

Ян-Леннард в первом круге одержал победу над Янником Ханфманом.

Вопреки ожиданиям, он уверенно обыграл соотечественника в двух сетах — 6:4, 6:3.

Штруфф выиграл пять из шести последних матчей.

На прошлой неделе немецкий теннисист дошел до финала на турнире ATP 250 в Брюсселе.

В решающем матче Штруфф проиграл нидерландцу Таллону Грикспору. В остальных раундах его соперниками были Маркос Гирон, Готье Онклен, Зизу Бергс и Артур Фис.

Благодаря успешному выступлению в Брюсселе 36-летний немец снова вернулся в топ-50. Эту неделю он начал в статусе 47-й ракетки мира.

Штруфф провел 51 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у него 26 побед и 25 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.28, победу Штруффа букмекеры предлагают за 3.64.

Прогноз: Джокович выиграл все восемь предыдущих матчей против Штруффа. Причем до сих пор он отдал немцу лишь один сет.

Вероятно, Новаку снова придется слегка понервничать, но мы сомневаемся, что он не сумеет продлить эту серию побед.

2.04 Победа Джоковича + тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Джокович — Штруфф принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 21,5 за 2.04.