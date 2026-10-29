Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против Лейлы Фернандес (Канада) в четвертьфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 30 октября, начало — в 08:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Рыбакина
Елена стартовала сразу со второго раунда благодаря тому, что входит в число первых четырех сеяных.
В четверг первая ракетка мира одержала уверенную победу над Юлией Путинцевой — 6:2, 6:3.
Теперь ее победная серия составляет пять матчей.
На прошлой неделе Рыбакина защитила титул на «пятисотнике» в Нинбо. На китайском турнире она провела четыре неполных матча.
В первом ее соперницей была Полина Кудерметова, которой пришлось сняться из-за травмы. После этого Елена обыграла польку Катажину Каву и россиянку Диану Шнайдер.
В финале Рыбакина разгромила Лейлу Фернандес — 6:2, 6:2.
Это был второй турнир Рыбакиной после победы на US Open. На «тысячнике» в Пекине она проиграла в стартовом матче Алине Чараевой.
В прошлом году Рыбакина дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Токио.
Фернандес
Лейла тоже пока не проиграла ни одного сета на этой неделе.
В первом круге канадская теннисистка спокойно обыграла японку Химено Сакацуме — 6:2, 6:4.
Во втором раунде ее соперницей была бельгийка Элиза Мертенс — 6:2, 7:6.
Фернандес выиграла шесть из семи последних матчей.
На турнире в Нинбо, прежде чем проиграть в финале Рыбакиной, она остановила Мертенс, Александру Соснович, Екатерину Александрову и Мари Боузкову.
Фернандес вернулась в топ-25 благодаря успешным выступлениям на турнирах в Азии.
В конце сентября Лейла выиграла «пятисотник» в Сингапуре, а в середине октября прошла два раунда на «тысячнике» в Ухане.
Фернандес провела 56 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 30 побед и 26 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.28, победу Фернандес букмекеры предлагают за 3.64.
Прогноз: недавняя встреча Рыбакиной и Фернандес в финале «пятисотника» в Нинбо действительно разочаровала — Елена чересчур легко обыграла Лейлу.
У нас нет серьезных причин сомневаться в очередной победе Рыбакиной, однако мы все же склоняемся к тому, что на этот раз упертая Фернандес возьмет больше четырех геймов.
К слову, весной Лейла едва не обыграла Елену на грунте в Штутгарте. В том матче им понадобился решающий тай-брейк.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.