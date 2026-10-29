Рыбакина снова обыграет Фернандес с разгромным счетом?

прогноз на матч 1/4 финала турнира в Токио, ставка за 1.95

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против Лейлы Фернандес (Канада) в четвертьфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 30 октября, начало — в 08:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Рыбакина

Елена стартовала сразу со второго раунда благодаря тому, что входит в число первых четырех сеяных.

В четверг первая ракетка мира одержала уверенную победу над Юлией Путинцевой — 6:2, 6:3.

Теперь ее победная серия составляет пять матчей.

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На прошлой неделе Рыбакина защитила титул на «пятисотнике» в Нинбо. На китайском турнире она провела четыре неполных матча.

В первом ее соперницей была Полина Кудерметова, которой пришлось сняться из-за травмы. После этого Елена обыграла польку Катажину Каву и россиянку Диану Шнайдер.

В финале Рыбакина разгромила Лейлу Фернандес — 6:2, 6:2.

Это был второй турнир Рыбакиной после победы на US Open. На «тысячнике» в Пекине она проиграла в стартовом матче Алине Чараевой.

В прошлом году Рыбакина дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Токио.

Фернандес

Лейла тоже пока не проиграла ни одного сета на этой неделе.

В первом круге канадская теннисистка спокойно обыграла японку Химено Сакацуме — 6:2, 6:4.

Во втором раунде ее соперницей была бельгийка Элиза Мертенс — 6:2, 7:6.

Фернандес выиграла шесть из семи последних матчей.

На турнире в Нинбо, прежде чем проиграть в финале Рыбакиной, она остановила Мертенс, Александру Соснович, Екатерину Александрову и Мари Боузкову.

Фернандес вернулась в топ-25 благодаря успешным выступлениям на турнирах в Азии.

В конце сентября Лейла выиграла «пятисотник» в Сингапуре, а в середине октября прошла два раунда на «тысячнике» в Ухане.

Фернандес провела 56 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 30 побед и 26 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.28, победу Фернандес букмекеры предлагают за 3.64.

Прогноз: недавняя встреча Рыбакиной и Фернандес в финале «пятисотника» в Нинбо действительно разочаровала — Елена чересчур легко обыграла Лейлу.

У нас нет серьезных причин сомневаться в очередной победе Рыбакиной, однако мы все же склоняемся к тому, что на этот раз упертая Фернандес возьмет больше четырех геймов.

К слову, весной Лейла едва не обыграла Елену на грунте в Штутгарте. В том матче им понадобился решающий тай-брейк.

1.95 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Рыбакина — Фернандес принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.