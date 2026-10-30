Сможет ли Зверев выйти в полуфинал венского «пятисотника»?

прогноз на матч второго круга в Вене, ставка за 2.03

Немец Александр Зверев сыграет против британца Артура Фери в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 30 октября, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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Зверев

У Саши в первом раунде был тяжелейший матч против Мартина Ландалусе.

Зверев с трудом дожал 20-летнего испанца только на тай-брейке третьего сета — 7:5, 3:6, 7:6.

В этом матче ему пришлось провести на корте больше трех часов. В концовке решающей партии соперник не реализовал четыре матчбола.

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Во втором круге Зверев одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:4, 7:5.

Саша четвертый год подряд вышел в четвертьфинал венского «пятисотника». В 2023-м и 2024-м он не смог пройти эту стадию, уступив Андрею Рублеву и Лоренцо Музетти соответственно, тогда как в 2025-м добрался до финала.

В текущем сезоне Зверев провел уже 80 матчей. На этом отрезке у него 64 победы и лишь 16 поражений.

Ранее в октябре Зверев дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Пекине и до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае. На этих турнирах он проиграл Новаку Джоковичу и Алехандро Давидовичу-Фокине соответственно.

Фери

Артур в первом раунде встречался с Джейкобом Фернли, которому не удалось завершить матч из-за травмы.

Фери вел 5:1 в первом сете, когда соперник отказался от продолжения борьбы.

Во втором круге британский теннисист остановил чемпиона недавнего турнира в Лионе Лоренцо Музетти.

Фери обыграл итальянского теннисиста в трехсетовом матче — 6:4, 5:7, 6:4.

Артур выиграл два подряд матча впервые с конца августа, когда он дошел до финала в Уинстон-Сейлеме.

Но главным достижением Фери в этом году стал сенсационный выход в полуфинал Уимблдона, благодаря которому он закрепился в топ-50.

Фери занимает 35-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 53 матча (34 победы, 19 поражений).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Фери букмекеры предлагают за 5.75.

Прогноз: летом Зверев обыграл Фери в полуфинале Уимблдона со счетом 7:6, 6:2, 6:4.

Вряд ли британец возьмет реванш, однако ему точно по силам сделать так, чтобы зрители не скучали в предстоящем матче.

2.03 Победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Зверев — Фери принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 2.03.