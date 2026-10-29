прогноз на матч второго круга в Вене, ставка за 1.96

Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Адриана Маннарино в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 30 октября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Маннарино

Адриан в первом круге одержал волевую победу над перуанцем Игнасио Бусе — 0:6, 7:5, 6:4.

Во втором раунде 38-летний француз преподнес одну из главных сенсаций недели, обыграв Якуба Меншика.

В матче против талантливого чеха Маннарино не понадобился дополнительный сет — 6:4, 7:5.

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С учетом квалификации он провел в австрийской столице уже четыре матча.

В отборе Маннарино обыграл аргентинца Тиаго Тиранте и словака Алекса Молчана.

Адриан прошел не менее двух раундов на третьем турнире подряд.

Ранее в октябре он выиграл два матча на «Мастерсе» в Шанхае и дошел до четвертьфинала на на турнире в Алматы.

В крупнейшем городе Казахстана Маннарино выиграл у Александра Вукича и Андрея Рублева, после чего уступил Николозу Басилашвили.

Эту неделю Маннарино начал в статусе 73-й ракетки мира. В текущем сезоне он провел 60 матчей (27 побед, 33 поражения).

Среди лучших результатов Маннарино в этом году — финал турнира ATP 250 в Монпелье, полуфинал в Хертогенбосе и четвертьфинал в Чэнду.

Медведев

Даниил начал турнир с победы над Даниэлем Меридой Агиларом.

Первый сет получился непростым, испанец вел с брейком, а во втором россиянин отдал сопернику лишь один гейм — 7:6, 6:1.

Во втором раунде у Медведева был тяжелейший матч против Кэмерона Норри — 4:6, 6:3, 7:6.

В решающем сете при счете 3:5 Даниил отыграл матчбол на подаче британца.

Победная серия Медведева теперь составляет шесть матчей.

На прошлой неделе Медведев защитил титул в Алматы. В финале он одержал волевую победу над грузином Николозом Басилашвили.

Даниил выиграл 20 из последних 23 матчей. Его общий баланс в текущем сезоне — 51 победа и 18 поражений.

В сентябре Медведев стал чемпионом турнира в китайском Ханчжоу. На «пятисотнике» в Пекине и на «Мастерсе» в Шанхае россиянин дошел до полуфинала. Благодаря этим результатам он практически гарантировал себе участие в Итоговом турнире.

В 2022 году Медведев стал чемпионом венского «пятисотника», а в 2023-м дошел до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 5.95, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.13.

Прогноз: у Медведева непростая история противостояния с Маннарино. Ранее россиянин выиграл только пять из девяти матчей против француза.

Правда, три предыдущие встречи завершились победами Даниила.

Рискнем предположить, что он продлит эту серию. Но не факт, что первой ракетке России удастся выиграть с большой разницей в счете.

1.96 Победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Маннарино — Медведев принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.