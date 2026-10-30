прогноз на матч второго круга в Вене, ставка за 1.92

Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Томми Пола в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 30 октября, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Пол

Томми впервые вышел в четвертьфинал «пятисотника» в австрийской столице.

На этой неделе американец пока не проиграл ни одного сета. В первом раунде он одержал уверенную победу над россиянином Андреем Рублевым — 7:5, 6:2.

Во втором круге Пол разгромил итальянца Лучано Дардери — 6:1, 6:1.

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На прошлой неделе он дошел до полуфинала в Лионе, благодаря чему по-прежнему находится в топ-15.

На французском турнире Пол обыграл французов Бенжамена Бонзи и Корантена Муте, после чего уступил Тейлору Фрицу.

Перед этим Пол достойно выступил на «Мастерсе» в Шанхае, сумев дойти до четвертьфинала.

На китайском «тысячнике», прежде чем проиграть Даниилу Медведеву, Пол победил Адольфо Вальехо, Валантена Вашеро и Зизу Бергса.

В текущем сезоне Пол провел 66 матчей. На этом отрезке у него 46 побед и 20 поражений.

Его баланс конкретно на харде — 28 побед и 14 поражений.

Алькарас

У Карлоса в первом круге был напряженный матч против Карена Хачанова.

Правда, испанцу все же не понадобился дополнительный сет — 6:4, 7:6.

Кроме того, Алькарас признался, что остался доволен качеством своего тенниса в матче против россиянина.

Во втором раунде Алькарас одержал победу над грузином Николозом Басилашвили. И здесь ему тоже пришлось слегка понервничать на тай-брейке второго сета — 6:1, 7:6.

Теперь его победная серия на уровне ATP 500 составляет 23 матча. Последний раз он проигрывал на турнирах этой категории в апреле 2025-го, когда уступил Хольгеру Руне на грунте в Барселоне.

Кроме того, Алькарас выиграл восемь из девяти последних матчей.

В начале октября Карлос защитил титул на «пятисотнике» в Токио. Вскоре после этого он слабо выступил на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв в третьем круге Зизу Бергсу.

В текущем сезоне Алькарас провел 41 матч. На этом отрезке у него 36 побед и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 4.55, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: Алькарас ранее выиграл семь из девяти матчей против Пола.

При этом текущая серия побед Карлоса над Томми составляет шесть матчей. Ранее в этом сезоне он обыграл американца на Australian Open и US Open, не отдав при этом ни сета.

Пол из тех, кто способен навязать борьбу любому сопернику, но мы все равно сомневаемся, что он прервет серию поражений от одного из главных фаворитов турнира.

1.92 Победа Алькараса + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Пол — Алькарас принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.