Рахимова обыграет Фернандес и выйдет в финал «пятисотника» в Токио?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Токио, ставка за 1.95

Лейла Фернандес (Канада) сыграет против Камиллы Рахимовой (Узбекистан) в полуфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 31 октября, начало — в 06:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

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Фернандес

Лейла пока не проиграла ни одного сета на этой неделе.

В первом круге канадская теннисистка спокойно обыграла японку Химено Сакацуме — 6:2, 6:4.

Во втором раунде ее соперницей была бельгийка Элиза Мертенс — 6:2, 7:6.

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В четвертьфинале Фернандес должна была встретиться с Еленой Рыбакиной, но первая ракетка мира в последний момент снялась с турнира из-за травмы.

Фернандес выиграла шесть из семи последних матчей.

На «пятисотнике» в Нинбо, прежде чем уступить в финале Рыбакиной, она обыграла Мертенс, Александру Соснович, Екатерину Александрову и Мари Боузкову.

Фернандес вернулась в топ-25 благодаря успешным выступлениям на турнирах в Азии.

В конце сентября Лейла выиграла «пятисотник» в Сингапуре, а в середине октября прошла два раунда на «тысячнике» в Ухане.

Фернандес провела 56 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 30 побед и 26 поражений.

Рахимова

Камилла тем временем вышла в крупнейший полуфинал в карьере.

Изначально она не прошла квалификацию, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.

Более того, Рахимова заменила прошлогоднюю чемпионку токийского «пятисотника» Белинду Бенчич, которая должна была стартовать сразу со второго круга.

В первом матче Рахимова одержала победу над россиянкой Екатериной Александровой — 6:4, 4:6, 7:6.

В четвертьфинале ее соперницей была австралийка Майя Джойнт — 7:5, 5:7, 6:1.

Рахимова начала неделю в статусе 66-й ракетки мира. В текущем сезоне она провел 60 матчей (30 побед, 30 поражений).

У Рахимовой было несколько хороших результатов и до этой недели. Камилла прошла по два раунда на US Open и на «тысячниках» в Торонто и Пекине. Среди тех, кого она обыграла на этих турнирах, оказались Катерина Синякова (чемпионка недавнего турнира в Осаке), Барбора Крейчикова и Лейла Фернандес.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 1.31, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 3.42.

Прогноз: в начале октября Рахимова обыграла Фернандес на «тысячнике» в Пекине — 6:2, 4:6, 6:3.

Не уверены, что Камилла повторит этот успех, но и для соперницы предстоящий матч вряд ли превратится в легкую прогулку.

1.94 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Фернандес — Рахимова принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.