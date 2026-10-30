прогноз на матч 1/2 финала турнира в Вене, ставка за 2.97

Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 31 октября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.97.

Медведев

Даниил начал турнир с победы над Даниэлем Меридой Агиларом.

Первый сет получился непростым, испанец вел с брейком, а во втором россиянин отдал сопернику лишь один гейм — 7:6, 6:1.

Во втором раунде у Медведева был тяжелейший матч против Кэмерона Норри — 4:6, 6:3, 7:6. В решающем сете при счете 3:5 Даниил отыграл матчбол на подаче британца.

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В четвертьфинале Медведев одержал уверенную победу над 38-летним французом Адрианом Маннарино — 6:2, 6:3.

Победная серия Медведева теперь составляет семь матчей.

На прошлой неделе Даниил защитил титул в Алматы. В финале он одержал волевую победу над грузином Николозом Басилашвили.

Медведев выиграл 21 из последних 24 матчей. Его общий баланс в текущем сезоне — 52 победы и 18 поражений.

В сентябре Медведев стал чемпионом турнира в китайском Ханчжоу. На «пятисотнике» в Пекине и на «Мастерсе» в Шанхае россиянин дошел до полуфинала. Благодаря этим результатам он уже гарантировал себе участие в Итоговом турнире.

В 2022 году Медведев стал чемпионом венского «пятисотника», а в 2023-м дошел до финала.

Алькарас

У Карлоса в первом круге был напряженный матч против Карена Хачанова.

Правда, испанцу все же не понадобился дополнительный сет — 6:4, 7:6.

Во втором раунде Алькарас одержал победу над грузином Николозом Басилашвили. И здесь ему тоже пришлось слегка понервничать на тай-брейке второго сета — 6:1, 7:6.

В четвертьфинале Алькарас обыграл американца Томми Пола — 6:4, 7:6.

Победная серия Карлоса на уровне ATP 500 составляет уже 24 матча. Последний раз он проигрывал на турнирах этой категории в апреле 2025-го, когда уступил Хольгеру Руне на грунте в Барселоне.

Кроме того, Алькарас выиграл девять из десяти последних матчей.

В начале октября Карлос защитил титул на «пятисотнике» в Токио. Вскоре после этого он слабо выступил на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв в третьем круге Зизу Бергсу.

В текущем сезоне Алькарас провел 42 матча. На этом отрезке у него 37 побед и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 2.97, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.39.

Прогноз: Медведев ранее выиграл только три из девяти матчей против Алькараса.

Однако тут важно также уточнить, что их предыдущая встреча состоялась в марте на харде в Индиан-Уэллс и завершилась победой россиянина со счетом 6:3, 7:6.

В общем, мы считаем, что Медведев вполне способен повторить этот успех. С учетом того, как Даниил проводит заключительную часть сезона, его победа над испанцем не станет сюрпризом.

2.97 Победа Медведева Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.97 на матч Медведев — Алькарас принесёт прибыль 1970₽, общая выплата — 2970₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева за 2.97.