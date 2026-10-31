Зверев устроит шоу в матче против Де Минора?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Вене, ставка за 2.01

Немец Александр Зверев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в полуфинале турнира ATP 500 в Вене (Австрия). Матч пройдет 31 октября, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

Зверев

В первом раунде у Саши был тяжелейший матч против Мартина Ландалусе.

Зверев с трудом дожал 20-летнего испанца только на тай-брейке третьего сета — 7:5, 3:6, 7:6. В этом матче ему пришлось провести на корте больше трех часов. В концовке решающей партии соперник не реализовал четыре матчбола.

Во втором круге Зверев одержал победу над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:4, 7:5.

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В четвертьфинале действующий чемпион Ролан Гаррос и US Open разгромил за 58 минут британца Артура Фери — 6:0, 6:2.

Зверев третий раз вышел в полуфинал венского «пятисотника». В прошлом году он обыграл на этой стадии итальянца Лоренцо Музетти.

В текущем сезоне Зверев провел уже 81 матч. На этом отрезке у него 65 побед и лишь 16 поражений.

Ранее в октябре Зверев дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Пекине и до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае. На этих турнирах он проиграл Новаку Джоковичу и Алехандро Давидовичу-Фокине соответственно.

Де Минор

У Алекса в первом раунде был нервный матч против Томаша Махача.

Австралийский теннисист одержал волевую победу над чехом — 1:6, 6:4, 6:3.

Во втором круге Де Минор уверенно обыграл американца Лернера Тьена — 6:4, 6:2.

В четвертьфинале его соперником был итальянец Маттео Берреттини — 7:6, 6:2.

Де Минор третий год подряд вышел в полуфинал «пятисотника» в Вене. В прошлом году он проиграл на этой стадии Яннику Синнеру, а в 2024-м — Карену Хачанову.

Де Минор выиграл десять из последних 12-ти матчей.

В начале октября Алекс дошел до финала на «пятисотнике» в Пекине. Австралиец не смог завершить решающий матч против Новака Джоковича из-за травмы ноги.

На «Мастерсе» в Шанхае он обыграл Рэя Сакамото и Карена Хачанова, после чего уступил Саше Звереву.

В текущем сезоне Де Минор провел 65 матчей. На этом отрезке у него 45 побед и 20 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.39, победу Де Минора букмекеры предлагают за 2.97.

Прогноз: Зверев ранее выиграл девять из 13-ти матчей против Де Минора.

Их предыдущая встреча состоялась в середине октября в Шанхае и завершилась победой Саши со счетом 6:4, 6:4.

Вероятно, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча. Де Минор, конечно, будет много бегать, стараться, но все равно проиграет.

2.01 Победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Зверев — Де Минор принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 2.01.