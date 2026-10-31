прогноз на матч 1/2 финала турнира в Базеле, ставка за 2.87

Чех Иржи Легечка сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в полуфинале турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 31 октября, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.87.

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Легечка

Иржи начал турнир с победы над Стэном Вавринкой, для которого этот матч стал последним в карьере.

Чешский теннисист обыграл 41-летнего швейцарца со счетом 7:5, 7:6.

Во втором раунде Легечка одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 7:5, 6:4.

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В четвертьфинале его соперником был 222-я ракетка мира швейцарец Жером Ким — 6:4, 6:2.

Легечка четвертый раз в сезоне вышел в полуфинал. В Штутгарте он не смог пройти эту стадию, проиграв Бену Шелтону, а на «Мастерсе» в Майами и на «пятисотнике» в Токио добрался до финала.

Легечка провел 59 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 39 побед и 20 поражений.

Штруфф

Ян-Леннард тем временем впервые в карьере вышел в полуфинал на «пятисотнике».

В первом круге Шитруфф одержал победу над Янником Ханфманом. Вопреки ожиданиям, он уверенно обыграл соотечественника в двух сетах — 6:4, 6:3.

Во втором раунде Штруфф стал автором одной из главных сенсаций недели, остановив Новака Джоковича.

Немец обыграл 39-летнего серба в тяжелейшем трехсетовом матче — 6:7, 7:5, 7:6.

Интересно, что Штруфф прервал серию из восьми поражений от Джоковича.

«Не припомню, чтобы мне когда-либо приходилось играть против настолько агрессивного и точного соперника. Он бил вторую подачу как первую», — сказал Новак, комментируя это поражение.

В четвертьфинале 36-летний Штруфф выиграл у португальца Нуну Боржеша — 6:2, 6:3.

Штруфф выиграл семь из восьми последних матчей.

На прошлой неделе Ян-Леннард дошел до финала на турнире ATP 250 в Брюсселе. В решающем матч он проиграл нидерландцу Таллону Грикспору. В остальных раундах его соперниками были Маркос Гирон, Готье Онклен, Зизу Бергс и Артур Фис.

Штруфф провел 53 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у него 28 побед и 25 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.41, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.87.

Прогноз: Легечка ранее выиграл все три матча против Штруфф.

В прошлом году чех обыграл немца на траве в Штутгарте, а в этом на грунте в Риме. В обоих случаях Иржи победил 2-0 по сетам.

Но сейчас все равно нет уверенности, что Легечка продлит серию побед над Штруффом, который явно поймал кураж.

2.87 Победа Штруффа Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.87 на матч Легечка — Штруфф принесёт чистый выигрыш 1870₽, общая выплата — 2870₽

Рекомендуемая ставка: победа Штруффа за 2.87.