Вашеро совершит камбэк в финале «пятисотника» в Базеле?

прогноз на финал турнира в Базеле, ставка за 2.73

Чех Иржи Легечка сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в финале турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 1 ноября, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.73.

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Легечка

Иржи третий раз в сезоне сыграет в финале.

На «Мастерсе» в Майами и на «пятисотнике» в Токио чех не смог забрать титул, проиграв Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу соответственно.

Текущий турнир Легечка начал с победы над Стэном Вавринкой, для которого этот матч стал последним в карьере.

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Чешский теннисист обыграл 41-летнего швейцарца со счетом 7:5, 7:6.

Во втором раунде Легечка одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 7:5, 6:4.

В четвертьфинале его соперником был 222-я ракетка мира швейцарец Жером Ким — 6:4, 6:2.

Иржи Легечка globallookpress.com

В полуфинале Иржи совершил камбэк в матче против 36-летнего немца Яна-Леннарда Штруффа — 3:6, 7:5, 6:4.

Легечка провел 60 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 40 побед и 20 поражений.

Вашеро

Валантен второй раз в карьере сыграет в финале на уровне основного тура.

В прошлом году он стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае.

В первом раунде Вашеро одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:3, 7:6.

Главным сюрпризом стала его победа над испанцем Рафаэлем Ходаром. Монегаск обыграл 11-ю ракетку мира в непростом трехсетовом матче — 7:6, 2:6, 7:6.

В четвертьфинале Вашеро остановил датчанина Хольгера Руне — 6:3, 3:6, 6:3.

В полуфинале 27-летний теннисист одержал победу над американцем Тейлором Фрицем — 7:6, 6:3.

Ранее в октябре Вашеро не смог защитить титул на «Мастерсе» в Шанхае. На китайском «тысячнике» он проиграл в третьем круге Томми Полу. В итоге Валантен потерял большое количество очков и выпал из топ-30. Но ситуация не критичная, эту неделю он начал в статусе 31-й ракетки мира.

В текущем сезоне Вашеро провел 47 матчей. На этом отрезке у него 29 побед и 18 поражений. До этой недели его лучшим результатом в 2026-м был полуфинал на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.45, победу Вашеро букмекеры предлагают за 2.73.

Прогноз: в прошлом году Вашеро разгромил Легечку в первом раунде «Мастерса» в Париже — 6:1, 6:3.

Не так давно Иржи взял реванш, уверенно обыграв Валантена в Токио — 6:4, 6:2.

Оптимальной в данном случае будет ставка на количество геймов или сетов, но мы рискнем предположить, что Вашеро снова неприятно удивит своего соперника.

2.73 Победа Вашеро Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.73 на матч Легечка — Вашеро принесёт прибыль 1730₽, общая выплата — 2730₽

Рекомендуемая ставка: победа Вашеро за 2.73.