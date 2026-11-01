Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 2 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
Рублев
Результаты и теннис Андрея на недавних турнирах можно описать одной фразой — всё плохо.
Серия поражений российского теннисиста составляет уже четыре матча.
На «пятисотнике» в Вене Рублев проиграл в первом раунде американцу Томми Полу.
На турнире в Алматы он уступил 38-летнему французу Адриану Маннарино.
На «Мастерсе» в Шанхае Рублев проиграл 125-й ракетке мира японцу Рэю Сакамото.
Перед этим Рублев дошел до финала в Ханчжоу и до четвертьфинале в Пекине, однако оба результата быстро оказались в тени недавних неудач.
Рублев провел 55 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 34 победы и 21 поражение.
После 2019 года Андрей ни разу не проигрывал в первом круге парижского «Мастерса».
Этчеверри
Томас тоже слабо проводит заключительную часть сезона.
Более того, после US Open аргентинский теннисист пока не выиграл ни одного матча.
Самое интересно, что в Нью-Йорке он дошел до 1/8 финала.
Текущая серия поражений Этчеверри составляет уже шест матчей.
На этом отрезке латиноамериканец проиграл Алексу Микелсену, Кириану Жаке, Стефаносу Циципасу, Далибору Сврчине, Маттиа Беллуччи и Маттео Берреттини.
Этчеверри при этом по-прежнему находится рядом с топ-30. В «живом» рейтинге он занимает 31-ю строчку.
В текущем сезоне 27-летний аргентинец провел 53 матча (26 побед, 27 поражений).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.39, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.97.
Прогноз: с уверенностью здесь можно говорить только об одном — после этого матча чья-то серия поражений станет еще больше. Честно говоря, мы не уверены, что Рублев обыграет Этчеверри. Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
К слову, в прошлом году Андрей умудрился проиграть аргентинцу на траве в Галле.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.05.