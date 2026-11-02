прогноз на матч первого круга турнира в Ченнае, ставка за 2.05

Россиянки Анастасия Захарова и Полина Яценко встретятся в первом круге турнира WTA 250 в Ченнае (Индия). Матч пройдет 3 ноября, начало — в 07:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

Захарова

Анастасия начала неделю в статусе 107-й ракетки мира.

На прошлой неделе российская теннисистка не смогла пройти первый круг в Гуанчжоу, проиграв польке Магде Линетт. При этом в основную сетку она попала только как лаки-лузер.

На турнире в Нинбо Захарова тоже прошла в основную сетку как лаки-лузер. На китайском «тысячнике» она проиграла Полине Кудерметовой, после чего заменила Игу Свентек, которая должна была стартовать со второго круга. В итоге Захарова не воспользовалась шансом пробиться в четвертьфинал престижного турнира, уступив чешке Мари Боузковой.

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Лучшим результатом 24-летней теннисистки во второй половине сезона пока остается выход в четвертьфинал турнира WTA 250 в Мемфисе.

С тех пор Захарова выиграла лишь один матч на уровне основного тура, одержав победу над 752-й ракеткой мира Шао Юйшань (6:0, 6:2) в первом круге «тысячника» в Шанхае.

На турнире в Ухане Анастасия проиграла Зейнеп Сёнмез в первом раунде квалификации.

Захарова провела 69 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 36 побед и 33 поражения.

Яценко

Полина занимает 169-е место в обновленной версии рейтинга.

Российская теннисистка пока не поднималась выше 138-й строчки, хотя в начале осени можно было подумать, что она вскоре приблизится к топ-100.

Яценко прошла квалификацию и выиграла один матч в основной сетке US Open. Во втором раунде нью-йоркского мэйджора она уступила Арине Соболенко.

С тех пор лучшим результатом 22-летней теннисистки пока остается выход в полуфинал турнира WTA 125 в Анкаре.

В начале октября Яценко выиграла два матча в турецком Самсуне, не прошла первый круг в итальянском Роверето, а также уступила Алевтине Ибрагимовой в решающем раунде квалификации турнира WTA 250 в Гуанчжоу.

В текущем сезоне Яценко провела 55 матчей. На этом отрезке у нее 34 победы и 21 поражение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 1.55, победу Яценко букмекеры предлагают за 2.43.

Прогноз: три года назад Яценко уверенно обыграла Захарову на харде в Астане — 6:4, 6:2. Несмотря на то, что Анастасия с тех пор добилась значительно больше, чем ее соотечественница, все равно нет уверенности, что она возьмет реванш у Полины. Ставка без учета исхода будет оптимальным вариантом.

2.05 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Захарова — Яценко принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 2.05.