прогноз на матч первого круга Мастерса в Париже, ставка за 1.94

Грек Стефанос Циципас сыграет против американца Лернера Тьена в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 3 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.94.

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Циципас

Стефанос на прошлой неделе планировал сыграть в Базеле, но в последний момент снялся с турнира.

Сообщалось, что грек не смог выступить на швейцарском «пятисотнике» из-за повреждения руки, полученного на турнире в Алматы.

В крупнейшем городе Казахстана Циципас дошел до полуфинала: прежде чем уступить Николозу Басилашвили, он обыграл Александра Ковачевича, Михаила Кукушкина и Джеймса Дакворта.

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На «Мастерсе» в Шанхае Циципас обыграл Киммера Коппеянса, Лучано Дардери и Тейлора Фрица, после чего уступил Даниилу Медведеву.

В Токио бывшая третья ракетка мира прошел квалификацию и обыграл в первом круге Томаса Этчеверри, после чего уступил Валантену Вашеро.

Лучшим результатом Циципаса во второй половине сезона пока остается победа на турнире ATP 250 в швейцарском Гштаде. Кроме того, Стефанос достойно выступил на US Open: в Нью-Йорке он добрался до 1/8 финала, выиграв у Артура Фиса, Ллойда Харриса и Иржи Легечки.

В текущем сезоне Циципас провел 66 матчей. На этом отрезке у него 42 победы и 24 поражения.

Также стоит обратить внимание, что Циципас выиграл 14 из последних 18 матчей.

Тьен

Лернер чересчур неубедительно проводит заключительную часть сезона.

Достаточно сказать, что после US Open он до сих пор выиграл лишь два матча на уровне ATP.

На прошлой неделе Тьен слабо выступил на «пятисотнике» в Вене, проиграв во втором круге австралийцу Алексу Де Минору (4:6, 2:6).

На «Мастерсе» в Шанхае американец после победы над Закари Свайдой уступил норвежцу Касперу Рууду.

А на «пятисотнике» в Пекине Лернер и вовсе проиграл в стартовом матче поляку Хуберту Хуркачу.

Тем не менее Тьен по-прежнему входит в топ-20. Эту неделю он начал в статусе 19-й ракетки мира. В текущем сезоне он провел 52 матча (32 победы, 20 поражений).

Среди его лучших результатов на харде в этом году — четвертьфинал Australian Open и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, полуфинал в Монреале и победа на грунтовом турнире в Женеве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 2.09, победу Тьена букмекеры предлагают за 1.73.

Прогноз: сложно сказать, готов ли Циципас сыграть в полную силу, учитывая его недавние проблемы с рукой. Это одна из причин, почему лучше взять ставку без учета исхода.

Но также добавим, что весной Циципас проиграл Тьену в Женеве со счетом 6:7, 6:7.

1.94 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Циципас — Тьен принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.