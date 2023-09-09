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    Алькарас о матче с Медведевым: После счета 3-3 на тай-брейке я сошел с ума

    Теннис Прогнозы на теннис Карлос Алькарас Даниил Медведев US Open ATP
    Испанец Карлос Алькарас прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата США.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Я хорошо начал матч, первый сет был упорным. Но после счета 3-3 на тай-брейке я сошел с ума. Провел три-четыре розыгрыша без контроля. Вообще не думал. Я боролся 50 минут, а потом сошел с ума. Мне было трудно справиться.

    Во втором сете я не отыгрался. А уже почти луна светила (улыбается). Было тяжело.

    Даниил играл здорово. Мне было трудно вернуться в игру и снова показывать классный теннис. Я чуть не бросил ракетку, сдержался. Но мне было трудно сохранять спокойствие.

    Он пробивал с большей скоростью, чем в наших предыдущих матчах. Форхенд в движении работал отлично. В предыдущих матчах резаные удары помогали мне найти игру, но сегодня я не мог этого сделать. А он показал свою игру на 10 из 10, как он сам сказал (улыбается).

    Он находил отличные направления для ударов, не ошибался, здорово подавал. На приеме он один из лучших в туре. Потрясающе, как глубоко и мощно он принимает, стоя так далеко за задней линией.

    Когда я выходил к сетке после подачи, он всегда находил обводящий, хотя стоял чуть ли не у себя дома (смех). Это потрясающе.

    Мне нужно каждый раз находить нужную подачу, лучше подавать, чтобы создавать себе хорошую позицию после подачи. В следующем матче я так сделаю», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

    В финале Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем, которого обыграл в решающем матче на US Open-2021.

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