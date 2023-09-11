Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Россиянинпроиграл сербув финале Открытого чемпионата США.

В решающем матче Джокович не отдал Медведеву ни одного сета — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.

Новак выполнил 4 подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов.

Даниил выполнил 6 эйсов, совершил 6 двойных и взял на приеме 1 гейм.

Джокович выиграл 24-й турнир «Большого шлема» и обновил собственный рекорд по этому показателю. Новак также догнал рекордсменку по количеству одиночных титулов на «Больших шлемах» Маргарет Корт.

Джокович четвертый раз в карьере стал чемпионом US Open.