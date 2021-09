Триумф Медведева, слезы Джоковича и историческая победа Радукану. Главные события US Open

В Нью-Йорке только что завершился один из лучших теннисных турниров за последние годы. А одним из главных его героев стал Даниил Медведев, остановивший самого Новака Джоковича. В этом тексте вспоминаем все, чем запомнился US Open-2021.

Долгожданная победа Медведева

В этом году на US Open было очень много крутых событий, но главным, безусловно, стал триумф Даниила Медведева. В финале он в прямом смысле заставил рыдать Новака Джоковича. Невероятная победа, еще никогда серб не выглядел таким беспомощным.

Россиянин провел на данный момент свой лучший матч в карьере . Абсолютно гениальная игра, которая шокировала даже, казалось бы, непробиваемого Новака.

Для Медведева это первая и очень долгожданная победа на турнире «Большого шлема». И есть ощущение, что это только начало. Сумасшедшая подача, агрессивные атаки и невероятная цепкость — Джокович действительно не понимал, что ему делать. Отныне Даниила можно назвать главным соперником сербской легенды. И самое главное, что такого Медведева можно было наблюдать по ходу всего турнира, а не только в финале. В семи матчах он проиграл лишь один сет, и это тоже говорит о многом.

What a way to celebrate an anniversary. 🏆💙 pic.twitter.com/lKhq3bDkW3 — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2021

Интересно, что Медведев взял US Open в третью годовщину свадьбы. «Я люблю тебя, Даша. Спасибо тебе большое», — сказал Даниил после матча. Еще одна красивая история.

Слезы Джоковича

И все-таки Джокович не справился с эмоциями. Казалось, что подобное может произойти с кем угодно, но только не с железным Новаком. В последнее время его только и спрашивали о календарном «Большом шлеме», о рекорде — давление было колоссальным. Почти всегда хладнокровный и уверенный в себе Джокович на этот раз оказался уязвимым.

Проиграв Медведеву, серб упустил исторический шанс стать всего лишь вторым мужчиной в профессиональном теннисе, которому удалось в один год выиграть все турниры «Большого шлема». Джоковичу не было равных на Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдоне, но чем ближе Новак приближался к цели, тем больше это отвлекало его от игры. Буквально в каждом матче можно было заметить, что ему тяжело психологически.

Waking up at 20-20-20 pic.twitter.com/aKmk2gexuC — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2021

Перед заключительным геймом в финале Джокович заплакал. Как бы он ни старался, скрыть слезы не получилось, болельщики на трибунах и камеры все увидели.

Djokovic is in tears at the changeover. 😥 #usopen pic.twitter.com/UcwP6PQHrS — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 12, 2021

Что тут скажешь, Новак тоже человек, которому свойственно ошибаться и переживать. На этот раз Джокович не справился, но нет сомнений, что в следующем году он снова будет бороться за титулы на всех турнирах.

Сразу после финала twitter.com/usopen

Исторический успех Радукану

Эмма Радукану — теннисистка, о которой многие из вас наверняка даже не слышали до US Open. И это неудивительно, поскольку свой первый матч на уровне WTA она сыграла только в этом году. Впрочем, совсем ноунеймом британку нельзя было назвать. В начале июля она дошла до четвертого круга на Уимблдоне, а в следующем месяце сыграла в финале турнира в Чикаго.

Но даже те, кто видел, как играет Радукану, вряд ли могли предположить, что эта девушка уедет из Нью-Йорке с чемпионским кубком.

С учетом квалификации 18-летняя Эмма, родившаяся в Канаде в семье румына и китаянки, провела 10 матчей, в которых не отдала ни одного сета. Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер даже сравнил Радукану с Джоковичем , отметив, что в их игре очень много общего.

В финале Радукану ждала встреча с такой же дерзкой Лейлой Фернандес. Канадская теннисистка остановила Наоми Осаку, Анжелик Кербер, Элину Свитолину и Арину Соболенко, но в матче с Эммой шансов у нее не было.

Эмма Радукану globallookpress.com

Радукану стала первым квалифаером в истории, победившим на турнире «Большого шлема» . И при этом она всего лишь второй раз выступала на мэйджоре. Невероятное достижение, но теперь будет не менее интересно наблюдать за тем, удастся ли ей справиться с внезапно свалившейся популярностью и настойчичвым внимание СМИ и болельщиков. Звездой и будущей первой ракеткой мира Радукану пока рано называть. Можно вспомнить Елену Остапенко, которая в 2017 году сенсационно выиграла Ролан Гаррос, но так и не смогла закрепиться в элите женского тенниса, для которого это абсолютно нормальная история.

Алькарас — новый Надаль?

Главным открытием мужского турнира стал Карлос Алькарас. Этот молодой теннисист своей игрой буквально сводил с ума трибуны и всех, кто хоть как-то следил за его матчами.

В третьем круге 18-летний испанец сокрушил Стефаноса Циципаса. Грек взял четвертый сет со счетом 6:0, но в решающем Алькарас «ожил» и дожал третью ракетку мира на тай-брейке. Это был один из самых эмоциональных моментов турнира.

«Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так сильно бил и так хорошо проводил пятый сет. Честно», — Циципас говорил абсолютно искренне.

А Евгений Кафельников на эмоциях даже заявил, что «Алькарас будет первой ракеткой мира максимум через три года».

Карлос Алькарас twitter.com/usopen

Карлос остановился в четвертьфинале. Но поражением это сложно назвать, матч против Феликса Оже-Альяссима он не смог доиграть из-за травмы.

Сложно сказать, как скоро Алькарас войдет в топ-10, но в том, что он там будет, нет ни малейших сомнений.

Посмотрите этот небольшой обзор. После него вам уже не захочется пропускать матчи Алькараса, которого некоторые уже называют праворуким Надалем. Действительно впечатляет.

Победа Алькараса над Циципасом

Очередной срыв Осаки

У Наоми Осаки проблемы. Какие именно, на этот вопрос сейчас не ответит даже сама теннисистка.

В третьем круге японка проиграла Лейле Фернандес. И для нее это стало шоком. Во втором сете Наоми подавала на матч, но в итоге позволила сопернице сделать камбэк.

История закончилась очередным срывом Осаки. Сначала она начала швырять ракетку, что очень не понравилось зрителям на трибунах, а потом заплакала на пресс-конференции. И объявила, что берет перерыв в карьере .

Наоми Осака globallookpress.com

Никто не понимает, что происходит, но, похоже, что Осака нуждается в серьезной психологической помощи. Буквально любая, даже самая незначительная проблема, приводит ее к депрессии. Так дальше не может продолжаться. Удовольствие от тенниса Наоми больше не получает.

Соболенко снова остановилась в шаге от финала

Арина Соболенко тоже получила совсем не то, ради чего ехала в Нью-Йорк. Но, к счастью, с ее психологическим состоянием все в порядке.

Вскоре после поражения от Лейлы Фернандес в полуфинале белорусская теннисистка уже шутила в инстаграме. «Нам нужно еще несколько "Больших шлемов" в году. Вы так не думаете? Да/нет?», — написала Арина, добавив что пока она «на расслабоне».

Такая реакция на не самый приятный результат это тоже своего рода победа. Как бы это банально ни звучало, но проигрывать надо уметь. У Соболенко с этим все в порядке.

Но и ее наверняка уже начинают посещать мысли, что в ее коллекции до сих пор нет победы на «Большом шлеме».

Соболенко точно не слабее Фернандес или Каролины Плишковой, которой уступила в полуфинале Уимблдона, но по каким-то причинам она еще ни разу не играла в финале «Большого шлема». Но очевидно, что здесь можно говорить и про невезение. Арина доминирует почти в каждом матче, но в самый важный момент либо допускает очень обидные ошибки, либо соперница начинает показывать лучший теннис в карьере. Но есть подозрение, что как только Соболенко преодолеет этот барьер, дальше ее будет не остановить.

Туалетные перерывы Циципаса

Стефанос Циципас, похоже, становится самым ненавистным игроком тура. Грек злит не только болельщиков, но и соперников.

В Цинциннати Циципаса обвинил в жульничестве Александр Зверев, которого смутили чересчур долгие туалетные перерывы соперника. Реакция была чересчур агрессивной.

Но своего апогея эта история достигла по ходу матча с Энди Марреем. Надо признать, что игра складывалась для Циципаса не очень удачно, но после туалетного перерыва ситуация на корте изменилась. В пятом сете Стефанос дожал британца, который был уверен, что во время этих перерывов соперник получает по телефону подсказки от своей команды. Вряд ли это можно доказать, что давление общественности явно сказалось на игре Циципаса, матч против Карлоса Алькараса он провел слабо.

«Циципасу для похода в туалет нужно в два раза больше времени, чем Джеффу Безосу для полета в космос. Любопытно», — ругался после игры Маррей, который, надо сказать, играл как в лучшие годы.

Некоторые подшучивали над Циципасом, а в вот Новак Джокович неожиданно заступился за грека. «Я считаю, что он не заслужил тех нападок, которые на него обрушились. Я поддерживаю Стефаноса», — заявил серб. После этих слов Циципасу должно стать легче.