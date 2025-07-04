Динамо — Партизан: прогноз на товарищеский матч со ставкой за 2.10

«Динамо» М встретится с «Партизаном» в товарищеском матче. Поединок пройдет 4 июля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Партизан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Подготовка команды: «Бело-голубые» продолжают готовиться к новому сезону, играя товарищеские матчи. У «Динамо» поменялся тренерский штаб — теперь Валерий Карпин рулит командой.

Перед «бело-голубыми» стоят высокие задачи в новом сезоне. Валерий Карпин способен выжать из игроков «Динамо» максимум.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке команда разгромила ОФК «Белград» со счетом 4:0, забив по 2 гола в каждом тайме. До этого «Динамо» обыграло 2DROTS (3:0).

В последних 5-и встречах команда 1 раз проиграла «Краснодару» (0:3) в РПЛ, а также четырежды победила. За этот отрезок команда обыгрывала «Акрон» (2:1) и «Спартак» (2:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Динамо» удачно финишировало в прошедшем сезоне РПЛ, но руководство все равно сменило тренерский штаб. Очевидно, что «бело-голубые» при Карпине выступят лучше, чем в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне стрельнул нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев. Именно он заменил в нападении Константина Тюкавина, который вылетел из-за травмы. Сейчас Гладышев будет конкурировать не только с Тюкавином, но и с Иваном Сергеевым, который пополнил состав «бело-голубых».

«Партизан»

Подготовка команды: Эта команда довольно успешно провела прошедший сезон чемпионата Сербии и пробилась в квалификацию Лиги Европы. Сейчас «Партизан» продолжает подоготовку к новому сезону.

Напомним, что в прошедшем сезоне команда заняла 2-е место в таблице с 73 очками в активе. «Партизан» уступил лидерство «Црвене Звезде», который и вовсе набрал 100 баллов.

Последние матчи: В прошлой товарищеской встрече команда уступила московскому ЦСКА (1:3), пропустив 2 решающих гола во втором тайме. В первой 45-минутке счет был 1:1.

В последних 5-и встречах прошлом сезона чемпионата Сербии «Партизан» трижды победил и дважды проиграл. За этот отрезок команда забила 12 голов при 7-и пропущенных.

Состояние команды: Новый сезон для «Партизана» начнется с квалификации Лиги Европы 10-го июля. До этого команда сыграет еще один товарищеский матч с «Динамо».

В «Партизане» очень результативен полузащитник Бибрас Натхо, который хорошо знаком российскому болельщику по игре за ЦСКА и «Рубин». В прошедшем сезоне чемпионата Сербии Натхо провел 35 матчей, забил 15 голов и сделал 13 голевых передач.

Статистика для ставок

«Динамо» выиграло 2 последних товарищеских матча, не пропустив ни одного гола

В прошлой товарищеской встрече «Партизан» проиграл ЦСКА со счетом 1:3

В последних 2-х очных встречах команды одержали по одной победе

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» М — 1.40, победа «Партизана» — 6.30, ничья — за 4.80.

ТБ 3,5 и ТМ 3,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.65 сооветственно.

Прогноз: «Динамо» и «Партизан» способны забить много голов.

Ставка: Тотал 3.5 больше за 2.10.

Прогноз: «Динамо» уверенно победит. Сейчас «бело-голубые» на подъеме.

Ставка: Победа «Динамо» М с форой (-1.5) за 2.05.