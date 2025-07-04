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    Отправит ли «Динамо» Брест в зону вылета «Слуцк»?

    Динамо Брест — Слуцк. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Беларуси, 4 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Брест — «Слуцк»
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    «Динамо» Брест
    «Динамо» Брест примет дома «Слуцк» в матче 15-го тура Высшей лиги Беларуси. Поединок состоится 4 июля и начнется в 18:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Брест — «Слуцк», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 04 Июля 2025 года

    Динамо Брест

  • Брест
    •  Динамо Брест 18:45 Слуцк

    Слуцк

  • Слуцк
    •

    «Динамо» Брест

    Турнирное положение: «Динамо» Брест по итогам 14-ти туров белорусского первенства набрало 24 очка и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает седьмую строчку и на пять пунктов отстает от зоны континентальных турниров (топ-2), а также на шесть баллов опережает своего ближайшего преследователя — «Минск».

    Динамо Брест — Слуцк: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура Высшей лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Динамо» Минск (0:5).

    Перед этим в 13-м туре национального первенства коллектив также остался без очков, на этот раз в домашних стенах проиграв «Гомелю» с результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Динамо» Брест потерпело два поражения.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Егор Корцов — лучший бомбардир команды в чемпионате Беларуси с семью голами.

    «Слуцк»

    Турнирное положение: «Слуцк» по итогам 14-ти поединков белорусского первенства набрал 11 очков и борется за выживание в Высшей лиге.

    Команда занимает безопасную 13-ю строчку и лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета (14-16-я позиции).

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата страны клуб на своем поле с результатом 0:3 потерпел разгром от «Арсенала» Дзержинск.

    Перед этим коллектив уже набрал максимум очков, когда в 13-м туре национального первенства теперь уже в домашних стенах одержал победу над «Нафтаном» (1:0)

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Высшую лигу, «Слуцк» проиграл три раза при одной победе.

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    Такая форма не обещает гостям хороших шансов даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Илья Грищенко — лучший бомбардир команды в чемпионате Беларуси с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из девяти последних матчей «Динамо» Брест забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Слуцка» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Слуцка» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Брест — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.50, победа «Слуцка» — в 6.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо Брест — Слуцк?

    Матч Динамо Брест — Слуцк состоится 04 июля 2025 года в 18:45 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо Брест — Слуцк?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо Брест — Слуцк?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо Брест — Слуцк?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо Брест — Слуцк?

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Брест — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.50, победа «Слуцка» — в 6.40.

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    Динамо Брест — Слуцк: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 04.07.202518:45. Отправит ли «Динамо» Брест в зону вылета «Слуцк»?
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