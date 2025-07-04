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    Датчанкам сразу несдобровать?!

    Дания (ж) — Швеция (ж). Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 4 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дания (ж) — Швеция (ж)
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    Женская сборная Дании
    4 июля в 1-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Дания (ж) и Швеция (ж). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дания (ж) — Швеция (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Дания (ж)

    Турнирное положение: Датчанки намерены побороться за выход из группы. Да и по составу команда выглядит прилично.

    При этом Дания (ж) слабовато выступила в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала лишь на 3 позиции.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Датчанки были разгромлены шведками (1:6).

    До того команда нанесла поражение Уэльсу (ж) (1:0). А вот поединок с итальянками завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Дания (ж) забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Датчанки сильны, но нестабильны. Команда испытывает сложности в матчах с крепкими ооппонентами.

    Причем Дания (ж) традиционно неудачно противостоит шведкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только датчанки уступили шведкам в двух последних очных встречах.

    Швеция (ж)

    Турнирное положение: Шведки уж точно поборются за выход из группы. Команда весьма крепкая, да и последние результаты впечатляют.

    Причем Швеция (ж) прекрасно выступила в женской Лиге наций. В своей группе команда заняла итоговое 1 место.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Шведки сумели одолеть Норвегию (ж) (2:0).

    До того команда нанесла поражение датчанкам (6:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с крепкими итальянками (0:0).

    При этом Швеция (ж) в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Шведки нынче пребывают в шикарном расположении духа. Команда победила в двух своих последних поединках.

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    При этом Швеция (ж) в трех своих последних матчах пропустила всего один мяч. Да и атака команды выглядит весьма выгодно.

    Команда вполне обязана прибавить во всех игровых компонентах. Да и недавняя яркая виктория над датчанками окрыляет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена начать турнир с завоевания трех очков.

    Статистика для ставок

    • Датчанки уступили шведкам в 2 последних очных поединках

    • Шведки победили в 2 своих последних матчах

    • Дания (ж) уже более двух лет не может одолеть шведок

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Швеция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Шведки выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Номинальные гости традиционно успешно противостоят датчанкам, к тому же уверенно одолели их совсем недавно.

    Ставка: Победа Швеции (ж) в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дания (ж) — Швеция (ж)?

    Матч Дания (ж) — Швеция (ж) состоится 04 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Дания (ж) — Швеция (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дания (ж) — Швеция (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания (ж) — Швеция (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дания (ж) — Швеция (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Швеция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

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