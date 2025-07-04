Дания (ж) — Швеция (ж). Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 4 июля 2025 года

Дания (ж)
Турнирное положение: Датчанки намерены побороться за выход из группы. Да и по составу команда выглядит прилично.
При этом Дания (ж) слабовато выступила в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала лишь на 3 позиции.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Датчанки были разгромлены шведками (1:6).
До того команда нанесла поражение Уэльсу (ж) (1:0). А вот поединок с итальянками завершился коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Дания (ж) забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Датчанки сильны, но нестабильны. Команда испытывает сложности в матчах с крепкими ооппонентами.
Причем Дания (ж) традиционно неудачно противостоит шведкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только датчанки уступили шведкам в двух последних очных встречах.
Швеция (ж)
Турнирное положение: Шведки уж точно поборются за выход из группы. Команда весьма крепкая, да и последние результаты впечатляют.
Причем Швеция (ж) прекрасно выступила в женской Лиге наций. В своей группе команда заняла итоговое 1 место.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Шведки сумели одолеть Норвегию (ж) (2:0).
До того команда нанесла поражение датчанкам (6:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с крепкими итальянками (0:0).
При этом Швеция (ж) в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Шведки нынче пребывают в шикарном расположении духа. Команда победила в двух своих последних поединках.
При этом Швеция (ж) в трех своих последних матчах пропустила всего один мяч. Да и атака команды выглядит весьма выгодно.
Команда вполне обязана прибавить во всех игровых компонентах. Да и недавняя яркая виктория над датчанками окрыляет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена начать турнир с завоевания трех очков.
Статистика для ставок
- Датчанки уступили шведкам в 2 последних очных поединках
- Шведки победили в 2 своих последних матчах
- Дания (ж) уже более двух лет не может одолеть шведок
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Швеция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 2.10Динамо — Партизан: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.45Флуминенсе — Аль-Хиляль: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.67РФШ — Лиепая: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Шведки выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Номинальные гости традиционно успешно противостоят датчанкам, к тому же уверенно одолели их совсем недавно.
Ставка: Победа Швеции (ж) в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00