Дания (ж) — Швеция (ж). Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 4 июля 2025 года

4 июля в 1-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Дания (ж) и Швеция (ж). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дания (ж) — Швеция (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дания (ж)

Турнирное положение: Датчанки намерены побороться за выход из группы. Да и по составу команда выглядит прилично.

При этом Дания (ж) слабовато выступила в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала лишь на 3 позиции.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Датчанки были разгромлены шведками (1:6).

До того команда нанесла поражение Уэльсу (ж) (1:0). А вот поединок с итальянками завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Дания (ж) забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Датчанки сильны, но нестабильны. Команда испытывает сложности в матчах с крепкими ооппонентами.

Причем Дания (ж) традиционно неудачно противостоит шведкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только датчанки уступили шведкам в двух последних очных встречах.

Швеция (ж)

Турнирное положение: Шведки уж точно поборются за выход из группы. Команда весьма крепкая, да и последние результаты впечатляют.

Причем Швеция (ж) прекрасно выступила в женской Лиге наций. В своей группе команда заняла итоговое 1 место.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Шведки сумели одолеть Норвегию (ж) (2:0).

До того команда нанесла поражение датчанкам (6:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с крепкими итальянками (0:0).

При этом Швеция (ж) в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Шведки нынче пребывают в шикарном расположении духа. Команда победила в двух своих последних поединках.

При этом Швеция (ж) в трех своих последних матчах пропустила всего один мяч. Да и атака команды выглядит весьма выгодно.

Команда вполне обязана прибавить во всех игровых компонентах. Да и недавняя яркая виктория над датчанками окрыляет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена начать турнир с завоевания трех очков.

Статистика для ставок

Датчанки уступили шведкам в 2 последних очных поединках

Шведки победили в 2 своих последних матчах

Дания (ж) уже более двух лет не может одолеть шведок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швеция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Шведки выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные гости традиционно успешно противостоят датчанкам, к тому же уверенно одолели их совсем недавно.

Ставка: Победа Швеции (ж) в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00