Лето ЦСКА: новая жизнь после ухода Николича

ЦСКА, мощно сыграв весной, на мажорной ноте завершил сезон-2024/25: выиграл у конкурентов борьбу за бронзу РПЛ и стал обладателем Кубка России. Казалось, что красно-синие в следующем сезоне будут в числе главных фаворитов чемпионата России. Но неожиданный уход Марко Николича смешал все карты.

Сделал дело — гуляй смело

«Армейцы» триумфально закрыли для себя сезон-2024/25. Заключительным матчем для москвичей стал прошедший 1 июня в «Лужниках» Суперфинал Кубка России против «Ростова». Игроки ЦСКА в серии пенальти оказались точнее южан, и клуб повторил рекорд «Локомотива» по числу выигранных национальных кубков.

По сути с празднования на поле и в раздевалке начался отпуск красно-синих. Но не всем из них удалось сразу освободиться от футбола. Сразу девять «армейцев» получили вызовы в различные национальные команды.

Игроки ЦСКА, вызванные на июньские матчи сборных: Иван Обляков, Матвей Кисляк, Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (сборная России);

Кирилл Глебов, Михаил Рядно (молодежная сборная России);

Аббос Файзуллаев (сборная Узбекистана);

Артём Шуманский (сборная Белоруссии до 21 года);

Артём Бандикян (молодежная сборная Армении).

Из указанных футболистов дополнительные дни отдыха были предоставлены Круговому, Облякову, Файзуллаеву, а также Секу Койта: они присоединились к команде 30 июня. Остальные же вернулись из отпуска и начали подготовку к новому сезону в Новогорске 22 июня. Так же должен был поступить тренерский штаб Марко Николича, но всё сложилось по-другому.

Найти тренера за 2 недели: миссия выполнима

9 июня пресс-служба ЦСКА сообщила об уходе из клуба сербского специалиста со своими помощниками. Инициатором расставания стал сам тренер, которому поступило предложение возглавить афинский АЕК. Для переезда в Грецию Николич воспользовался пунктом своего контракта с ЦСКА, который был рассчитан еще на год, и расторг его, заплатив 600 тысяч евро.

Марко Николич pfc-cska.com

Не хочу останавливаться на причинах ухода, считаю это личным вопросом. Однако, конечно, вопрос не в деньгах и не в трансферах, о чем пишут СМИ. При выборе работы мы всегда учитываем множество факторов — это и личные вопросы, и вопросы семьи, и амбиции. Марко Николич

«Армейцы» были не готовы к тому, что спустя 5 дней после завоевания Кубка главный тренер с действующим контрактом решит уйти. Они рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с сербом, но в итоге пришлось оперативно решать вопрос с поиском и назначением нового главного тренера.

ЦСКА изначально сделал ставку на иностранный рынок. Было рассмотрено множество вариантов, в том числе Марцел Личка (экс-«Динамо»), Лучано Спаллетти (экс сборная Италии), Тьяго Мотта (экс-«Ювентус») и др. После огромного количества консультаций красно-синие остановили свой выбор на тренере «Базеля» Фабио Челестини.

Москвичей в 49-летнем швейцарце привлекло знание пяти языков, схожая ментальность и актуальный победный опыт (в сезоне-2024/25 он выиграл и чемпионат, и Кубок Швейцарии). В итоге за два дня до начала предсезонных сборов ЦСКА подписал с Челестини контракт по схеме «2+1».

На родине швейцарского специалиста резко осудили за решение работать в России. По мнению местных журналистов и тренеров, он предал европейские ценности, и против него нужно завести уголовное дело. Но вся эта шумиха не повлияла на работу Фабио с командой.

Предсезонка: встречи против медиафутболистов и сербов

Подготовка «армейского» коллектива к новому сезону предусматривает проведение трёх контрольных матчей. Первым из них стала игра против медиафутбольного клуба «Амкал» в рамках турнира Media х Pro Cup 2025. Встреча состоялась 27 июня на стадионе «ВТБ Арена».

Тамрлан Мусаев pfc-cska.com

Челестини использовал этот матч как поле для экспериментов. За два тайма он выпустил на поле 20 футболистов: как молодёжь (Сериков, Бандикян, Свансон), так и застрявших в запасе легионеров (Вильягра, Алеррандро). В тактическом плане отказались от «ромба» Николича, с которым ЦСКА ударно провёл весну. Схема «армейцев» была гибкой: то 4-4-2, то 4-3-3. А в некоторых случаях линия нападения красно-синих состояла сразу из пяти игроков.

В целом матч имел характер классического тренировочного спарринга: невысокий темп, брак в передачах, опасных моментов — минимум. С течением времени, класс игроков ЦСКА сыграл свое и «армейцы» добились первой победы под руководством Челестини со счётом 4:0 (дубль оформил Мусаев, а еще по голу забили Келлвен и Шуманский).

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Следующими соперниками ЦСКА станут сербские команды «Партизан» и ОФК. Они второй год подряд приезжают в Москву для участия в предсезонном турнире — Братском кубке, еще одним участником которого является столичное «Динамо». Матчи пройдут, соответственно, 1 и 5 июля на «ВЭБ Арене».

Новички подождут — пока ЦСКА расчищает состав

Смена тренера не могла не сказаться на работе клуба на трансферном рынке. Не забываем, что из-за санкций возможности «армейцев» на международном рынке ограничены, а большой трансферный бюджет — это не про ЦСКА. Так что москвичи пока что не подписали новых игроков.

Наоборот, ряд футболистов покинул стан красно-синих. Так, не были выполнены условия для активации опции обязательного выкупа арендованного нападающего Сауля Гуарирапы. Поэтому венесуэльский форвард после далеко не выдающегося сезона в Москве (5 голов в 30 матчах) возвращается в «Сочи».

После истечения контракта ЦСКА покинул Миралем Пьянич. По данным СМИ, в клубе были не готовы выполнять условия контракта в случае его продления, а именно — повысить зарплату боснийца с 800 тыс. до 2 млн евро. Кроме того, сам полузащитник, расстроенный уходом Николича, не был уверен, что при новом тренере стал бы ключевым игроком команды.

Миралем Пьянич pfc-cska.com

«Армейцы» ещё отказались от продолжения сотрудничества с Рифатом Жемалетдиновым. Хавбека подписали прошлым летом по протекции Марко Николича, поэтому в его отсутствии в ЦСКА посчитали, что Рифат вряд ли сможет принести ощутимую пользу.

Клуб, сославшись на нового главного тренера, вышел из переговоров. Сказали, что у них другие приоритеты. Владимир Кузьмичев, агент Рифата Жемалетдинова

Также ЦСКА расстался с двумя молодыми вратарями. Владимир Шайхутдинов, который провёл минувший сезон на правах аренды в «Волге», останется в Ульяновске на постоянной основе. А Данила Боков покидает команду в связи с истечением контракта.

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В то же время красно-синие продлили контракт со сменщиком Акинфеева. Владислав Тороп, который в минувшем сезоне стал рекордсменом Кубка России по продолжительности «сухой» серии (не пропускал в турнире на протяжении 656 минут), поставил свою подпись под соглашением, рассчитанным до лета 2030 года.

Еще одна пролонгация контракта произошла с правым защитником Миланом Гайичем. Согласно новым условиям, сербский футболист будет выступать за ЦСКА ещё 2 года.

Трансферные слухи: кто придёт, а кто уйдёт?

Возможно москвичи продлили контракт с 29-летним футболистом после ряда неудач на трансферном рынке. СМИ сообщали, что ЦСКА ищет футболиста на позицию правого защитника. Так, «армейцы» проявляли интерес к свободному агенту Алексею Сутормину и к игроку аргентинского «Банфилда» Рамиро ди Лусиано. Но, видимо, «армейцы» решили провести следующий сезон с Келлвеном и Гайичем на правом фланге обороны.

Милан Гайич pfc-cska.com

Уход пары хавбеков обусловил первоочередную потребность ЦСКА в усилении средней линии.

СМИ сообщали об интересе и переговорах ЦСКА со следующими полузащитниками: 25-летний Лечи Садулаев из «Ахмата» (рыночная стоимость 3,5 млн евро);

32-летний Далер Кузяев, ставший свободным агентом после ухода из «Гавра» (3,5 млн евро);

20-летний бразилец Матеус Алвес из «Сан-Паулу» (3,5 млн евро);

20-летний аргентинец Лионель Верде из «Унион Санта-Фе» (600 тыс. евро).

Переговоры находятся на разных стадиях, но, наверно, меньше всего шансов договориться с Кузяевым. Россиянин хочет остаться в Европе, и его агенты ищут варианты в Испании, Франции и Италии.

Касательно трансферов на выход главный слух связан с интересом турецкого «Фенербахче» к хавбеку Матвею Кисляку. 19-летний «армеец», способный сыграть на нескольких позициях в полузащите, даже заслужил положительного отзыва от наставника стамбульской команды Жозе Моуриньо.

Более того, по данным турецких СМИ, представители «Фенербахче» встретились с агентом Кисляка, а клуб привёз его семью в Стамбул и показал город. Москвичи не собираются задешево расстаться с талантливым воспитанником — сумма запрашиваемой суммы у журналистов варьируется от 25 до 35 млн евро, хотя его рыночная стоимость составляет 8 млн евро.

Турки после получения ответа от московского клуб взяли время на размышления. Один из возможных вариантов — обмен Кисляка на игрока сборной Марокко Софьяна Амрабата (его стоимость, кстати, оценивается в 17 млн евро).

Уже не первое трансферное окно в Европу отправляют узбекского полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. На сей раз заявили об интересе к 21-летнему футболисту со стороны турецкого клуба «Истамбул Башакшехир». Команда последние годы борется за самые высокие места в чемпионате Турции и участвует в еврокубках, но кажется, что лучший молодой игрок 2024 года в Азии будет ждать предложения от более солидного клуба.

Аббосбек Файзуллаев pfc-cska.com

Некоторые футболисты ЦСКА из-за недостатка игрового времени могут провести наступающий сезон на правах аренды в других клубах РПЛ. В частности, грозненский «Ахмат» заинтересован в подписании защитника Матвея Лукина, а московское «Торпедо» проявляет интерес к защитнику Илье Агапову и опорному полузащитнику Максиму Мухину. Причем последним также интересуется сербский «Партизан».

Первый официальный матч Челестини в ЦСКА — шанс выиграть трофей

Старт сезон для ЦСКА наступит раньше всех. Будучи действующим обладателем Кубка России, московский клуб 12 июля встретится с чемпионом страны «Краснодаром» в матче за Суперкубок. Он пройдет в Казани на «Ак Барс Арене», начало запланировано на 18:00 мск. ЦСКА выйдет на первое место по числу участий в этот мини-турнире: оно станет 13-м, а побед красно-синими пока было одержано 7 раз.

Команда Челестини начнет новый сезон Российской Премьер-Лиги на выезде — предстоит игра в Химках против «Торпедо». Однако на данный момент место чёрно-белых в РПЛ из-за дела о подкупе судей находится под вопросом, поэтому еще возможны изменения.

Первые 5 туров РПЛ 2025/26: 1-й тур, 18 — 21 июля. «Торпедо» — ЦСКА

2-й тур, 25 — 28 июля. ЦСКА — «Ахмат»

3-й тур, 1 — 4 августа. «Зенит» — ЦСКА

4-й тур, 8 — 11 августа. ЦСКА — «Рубин»

5-й тур, 15 — 18 августа. «Динамо» (Москва) — ЦСКА



Защиту титула в Кубке России ЦСКА начнет 29-31 июля с игр на групповой стадии Пути РПЛ. Соперниками красно-синих по группе D в результате жеребьёвки стали московский «Локомотив», тольяттинский «Акрон» и калининградская «Балтика».