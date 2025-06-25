Лето «Краснодара»: подготовка к защите титула без Сперцяна

В мае 2025 года «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России. В новом сезоне команда Мурада Мусаева будет пытаться решить более сложную задачу: удержаться на вершине РПЛ.

Отпуск, сборные, предсезонка

«Краснодар» «золотой» матч против московского «Динамо» провёл на своём поле 24 мая. Забив во втором тайме три безответных мяча, «быки» одержали победу и завоевали золото чемпионата России.

На следующий день после завоевания титула, игроки и члены тренерского штаба «Краснодара» ушли в отпуск, где могли вдоволь отпраздновать долгожданное чемпионство. На отдых команде отвели 2,5 недели — на 12 июня был запланирован сбор футболистов на клубной базе «Четук» для прохождения углублённого медицинского обследования.

В «Краснодаре» приняли решение всю предсезонную подготовку провести на своей базе. Однако к началу сбора приехали не все игроки: футболистам, которых вызывали в национальные команды, дали возможность присоединиться к команде позднее.

Первоначально вызов в сборные получило шестеро краснодарцев. Но из них приняли участие в матчах не все. Тренерский штаб Валерия Карпина в очередной раз вызвал вратаря Станислава Агкацева, но поскольку голкипер прибыл на сбор с небольшим дискомфортом перегрузочного характера в районе колена, было принято решение отпустить его из расположения сборной России.

Станислав Агкацев vk.com/fckrasnodar

Для участия в матчах южноамериканского отбора на чемпионат мира 2026 года в стан сборной Колумбии был приглашён Джон Кордоба. Однако нападающий из-за незначительной мышечной травмы покинул расположение национальной команды.

Нападающий Олакунле Олусегун дебютировал за взрослую сборную Нигерии. 6 июня он вышел на замену на 76-й минуте в товарищеском матче против сборной России. Встреча завершилась вничью 1:1.

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян сыграл в двух товарищеских матчах сборной Армении. В первой игре 6 июня со сборной Косово полузащитник забил гол, но команда потерпела поражение со счётом 2:5, а во второй игре 9 июня со сборной Черногории он оформил дубль, что позволило добиться ничьей (2:2).

20-летний Данила Козлов выступил в составе молодёжной сборной России в двух спаррингах против ровесников из Узбекистана. 5 июня полузащитник попал в стартовый состав, а 8 июня вышел на замену, но результативными действиями не отметился. Тем не менее, россияне одержали две победы (3:0 и 6:3).

Данила Козлов vk.com/fckrasnodar

Кевин Ленини получил вызов в сборную Кабо-Верде, у которой на 8 июня была запланирована контрольная игра против команды Грузии. Однако опорный полузащитник не попал в заявку на матч, который завершился вничью (1:1).

В итоге Кевин Ленини приступил к предсезонной подготовке 20 июня, а Станислав Агкацев, Олакунле Олусегун и Данила Козлов — 24 июня.

Всё о футболе России

У «Краснодара» на время летних сборов 2025 года запланировано две контрольные игры. 27 июня «быки» встретятся с махачкалинским «Динамо», а 5 июля — с «Ростовом». Обе встречи пройдут на стадионе Академии краснодарцев, их начало запланировано на 19:00 мск.

Переходы: пришли бразильцы, ушли ветераны

В отличие от зимнего перерыва «Краснодар» проводит летнее трансферное окно 2025 года более активно. Чёрно-зеленые начали формировать состав аж в апреле, договорившись с греческой «Ламией» о покупке бразильского вингера Густаво Сантоса. По информации СМИ, сумма компенсации составила 450 тыс. евро, а контракт с 24-летним игроком был заключён на срок до лета 2029 г.

Следующим новичком «быков» стал ещё один бразилец — 31-летний центральный защитник Жубал, который пришёл в команду в статусе свободного агента (его рыночная стоимость — 2,5 млн евро). Последние 5 лет футболист выступал за французский «Осер» (всего 180 матчей): 3 года пришлось на Лигу 2, а другие 2 — на Лигу 1. При этом два минувших сезона игрок был капитаном команды.

Жубал vk.com/fckrasnodar

Скорее всего, «Краснодар» подписывал Жубала с учётом предстоящего ухода из команды Кайо. Бразильский защитник выступал за чёрно-зеленых с мая 2019 года, провёл за клуб в общей сложности 123 матча и стал чемпионом России. «Быки» продали 29-летнего футболиста бразильскому «Ботафого» за 2 млн евро.

«Краснодар» в принципе немного расчистил состав. Так, по ходу сезона «быки» лишились прав на отданных в аренду полузащитников Александра Эктова и Михайло Баняца: первого выкупил нижегородский «Пари НН» (за 400 тыс. евро), а второго — сербский «ТСЦ Бачка Топола» (за 600 тыс. евро). А через считанные дни после чемпионства клуб распрощался с группой ветеранов: 35-летним нападающим Фёдором Смоловым, 35-летним полузащитником Юрием Газинским и 37-летним голкипером Юрием Дюпиным.

Позиция второго вратаря была закрыта Александром Корякиным, которого «Краснодар» выкупил у московской «Родины» за 500 тыс. евро. Соглашение с 23-летним вратарем, который в минувшем сезоне в 17 из 39 матчах сыграл «на ноль», был заключен на срок до лета 2029 года.

Все футбольные трансферы

Чемпионы не остановились на этом и совершили ещё один трансфер из Первой лиги. После срыва трансфера Осипенко из «Ростова» был куплен за 450 тыс. евро центральный защитник новороссийского «Черноморца» Виталий Стежко.

Считается, что 28-летний футболист давно перерос уровень ФНЛ, где он был в лидерах по числу выигранных верховых единоборствах, количеству перехватов, точности передач. Подписанный с ним контракт будет действителен до лета 2028 года. Для «Краснодара» особенно ценно, что защитник — воспитанник клубной академии.

Трансферные слухи: уход Сперцяна и поиск вингера

«Краснодар» в минувшем сезоне выпустил на поле меньше всех в лиге футболистов (21). При этом клуб провёл зимнее трансферное окно без подписаний, поэтому сейчас наступило время наверстывать упущенное.

Мурад Мусаев vk.com/fckrasnodar

В скором времени «Краснодар» должен пополнить центральный / опорный полузащитник «Нанта» Дуглас Соарес. Краснодарский клуб достиг принципиального соглашения с французами о трансфере футболиста за 6,5 млн евро. При том первое предложение «быков» о покупке 28-летнего бразильца за 4 млн евро, видимо, было отклонено.

Дуглас ранее играл у себя на родине, в Греции за ПАОК, а последние 2 года за «Нант». За это время он принял участие в 57 матчах, в которых забил 4 гола, отдал 4 передачи, получил 16 предупреждений.

По информации СМИ, чемпион России в июне связывался со «Спартаком», чтобы обсудить возможный переход правого защитника Даниила Хлусевича. «Быки» предлагали за 24-летнего игрока 1 млн евро, но москвичи, в свою очередь, хотели получить за футболиста не менее 3-4 млн евро. Поэтому переговоры на данный момент зашли в тупик.

Также чёрно-зеленые рассматривают варианты усиления позиции центрального нападающего. В частности, они интересовались форвардом «Сочи» Саулем Гуарирапой и свободным агентом Антоном Заболотным. Но о каком-либо прогрессе в переговорах не сообщалось.

Судя по поступающим новостям, «Краснодар» был бы не против подписать вингера. По крайней мере, об этом свидетельствуют инсайды об их попытках договориться о трансфере игроков «Осера» Гаэтана Перрена (лучшего ассистента Лиги 1), «Ахмата» Лечи Садулаева (главного дриблёра РПЛ), «Эльче» Фернандеса Меркау, «Сан-Паулу» Лукаса Феррейры. Здесь так же безуспешно для краснодарского клуба.

Заинтересованность в атакующих игроках обоснована высокой вероятностью ухода этим летом самого дорогого футболиста «Краснодара» — Эдуарда Сперцяна. Капитан «быков», согласно Transfermarkt, стоит 25 млн евро, он привёл клуб к чемпионству, набрав 11+7 за 28 матчей РПЛ, и в 25 лет созрел для перехода в европейский клуб. По информации СМИ, полузащитник входит в сферу интересов «Порту», «Севильи», «Лацио», «Галатасарая», «Селтика» и др.

Эдуард Сперцян vk.com/fckrasnodar

Также команду может покинуть вингер Виктор Са. Как сообщили бразильские журналисты, их 31-летний соотечественник хочет вернуться на родину, чтобы чаще видеть сына. За полтора года в России после перехода из «Ботафого» футболист принял участие в 42 матчах и набрал 5+7.

Старт сезона: шанс выиграть трофей

Сезон-2025/26 «Краснодар» на правах действующего чемпиона страны начнет матчем за Суперкубок России. Его соперником станет обладатель национального Кубка — ЦСКА. Матч пройдёт 12 июля в Казани на «Ак Барс Арене», стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.

«Быки» сразятся за этот трофей второй год подряд. В начале прошлого сезона чёрно-зеленые без шансов проиграли петербургскому «Зениту» — 2:4. «Армейцы» же поборются за Суперкубок в рекордный 13-й раз — пока на их счету 7 побед.

Александр Дюков fc-zenit.ru

Неделю спустя «Краснодар» стартует в новом сезоне Российской Премьер-Лиги выездным матчем против «Пари НН». Правда отправиться им придётся не в Нижний Новгород, а в Саранск.

Первые 5 туров РПЛ 2025/26 1-й тур, 18 — 21 июля. «Пари НН» — «Краснодар»

2-й тур, 25 — 28 июля. «Краснодар» — «Локомотив»

3-й тур, 1 — 4 августа. «Краснодар» — «Динамо»

4-й тур, 8 — 11 августа. «Торпедо» — «Краснодар»

5-й тур, 15 — 18 августа. «Краснодар» — «Сочи»

В борьбу за Кубок России «Краснодар» вступит 29-31 июля. Соперники чёрно-зелёных по групповому этапу Пути РПЛ будут известны позднее.