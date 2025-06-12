Примеры для подражания. Семь главных героев РПЛ сезона-2024/25

Очередной сезон Российской Премьер-Лиги завершён, а это значит — время определить, кто был лучшим из лучших

«Краснодар»

Главный герой сезона-2024/25 — это, безусловно, «Краснодар». Клуб на восемнадцатый год своего существования всё-таки выиграл первый титул, став чемпионом России.

Больше всего поздравлений вполне заслуженно получает основатель, президент и бессменный владелец «Краснодара» — Сергей Галицкий. Он вложил миллиарды своих денег: в строительство стадиона, академии, на операционные нужды клуба и пр. Поэтому Сергей Николаевич вправе принимать те решения, которые считает верными.

Только ленивый не критиковал «быков» за расставание с Владимиром Ивичем весной 2024 года в самый разгар чемпионской гонки с «Зенитом» и московским «Динамо» и возвращение Мурада Мусаева. Тогда «Краснодар» стал вторым. Зато сейчас клуб выиграл золотые медали. Хотя некоторые эксперты до сих пор утверждают, что с Ивичем «Краснодар» стал бы чемпионом дважды. Но спорт не знает сослагательного наклонения.

В тот момент Галицкому было важнее, чтобы «Краснодар» играл от себя, в свой футбол, с высоким прессингом, давлением и контролем мяча, а не подстраивался под соперника как при Ивиче. Такой футбол дал Мусаев, который этим успехом зарекомендовал себя как один из топ-тренеров России.

Ему пришлось начать сезон с расставания с лидерами команды (с Матвеем Сафоновым и центральным защитником Хуниором Алонсо) и без латиноамериканцев, которые летом 2024 года прибыли в расположение клуба позднее из-за участия в Кубке Америки и Олимпиаде. В итоге «Краснодар» без шансов проиграл «Зениту» в Суперкубке России и трижды сыграл вничью в первых трех турах РПЛ (с «Ахматом», махачкалинским «Динамо» и «Факелом»).

Таким образом, начало сезона стало худшим в истории клуба. Но при возвращении в строй всех футболистов, а также после ряда трансферов «Краснодар» выдал рекордную 11-матчевую победную серию.

Зимой пока «Зенит» и «Спартак» тратили миллионы на новичков в «Краснодаре» приняли решение сделать ставку на стабильность состава. Только вдумайтесь: «быки» с отрывом стали первыми по минимальному количеству задействованных по ходу сезона игроков (21) — у «Локомотива» заиграло 24 футболиста, а у ЦСКА и «Рубина» — 28.

Эдуард Сперцян с трофеем «Краснодар»

К счастью для чёрно-зелёных никто серьезной травмы не получил. Как показал прошедший год, Эдуард Сперцян летом 2024 года не зря остался: за 28 матчей оформил «11+7» и в роли капитана привёл команду к чемпионству, благодаря чему подорожал до 25 млн евро.

Еще одним важным кусочком паззла в чемпионстве «Краснодара» стало продление в ноябре контракта с Джоном Кордобой, которым интересовались и «Зенит», и «Спартак». Колумбиец и в 32 года продолжил держать уровень — «12+7» за 25 матчей. А первым номером уверенно стал Станислав Агкацев, который провел на поле все 30 матчей без замен и 15 раз отстоял «на ноль».

Алексей Батраков

Главным прорывом сезона в Российской Премьер-Лиге стал атакующий полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков.

Его дебют случился еще в марте 2024 года, но на полную катушку заиграл в минувшем сезоне. Для этого в «Локомотиве» сформировались благоприятные условиях: команду покинуло несколько ведущих игроков (Глушенков, Антон Миранчук, Дзюба, Жемалетдинов), а главным тренером остался доверяющий молодёжи и умеющий с ней работать Михаил Галактионов.

Алексей Батраков globallookpress.com

В 29 матчах чемпионата России молодому полузащитнику удалось забить 14 голов и отдать одноклубникам 7 голевых передач. С 2009 года (когда стали вести соответствующую статистику) Батраков стал самым результативным игроком РПЛ в возрасте до 20 лет, а также 3-м игроком «Локомотива», который совершил за сезон больше 20 результативных действий.

На самом деле Алексей и на юниорском уровне демонстрировал феноменальную результативность — признавался лучшим игроком Юношеской и Молодёжной футбольных лиг. Так что знающие люди вряд ли удивились прогрессом этого футболиста.

Выступление Батракова не осталось незамеченным тренерским штабом Валерия Карпина, и в ноябре 2024 года он дебютировал в основной команде сборной России. На сегодняшний день хавбек принял участие в 5 матчах и дважды отличился.

Воспитанник «Локомотива» был признан победителем премии «Первая пятёрка», т.е. лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги за 2024 год. Более того, Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал Батракова лучшим в мире нацеленным на завершение атак атакующим полузащитником в возрасте не старше 20 лет.

Подобное выступление привело к появлению вполне логичных новостей об интересе со стороны немецкого «Вольфсбурга» и петербургского «Зенита». На этом фоне Батраков подписал с «Локомотивом» новый контракт, рассчитанный на срок до лета 2029 года. Алексей заслужил повышения зарплаты с 3,5 до 8 млн рублей в месяц, а сумма отступных для европейских клубов составила 20 млн евро, из которых 4 млн получит сторона футболиста.

Вполне заслуженная и на удивление адекватная оценка 20-летнего хавбека. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника за последний год возросла с 700 тыс. до 12 млн евро, и теперь он является самым дорогим игроком «Локомотива».

Матвей Кисляк

Еще одним молодым талантом, который громко заявил о себе в сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги, стал полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк. Его стали подводить к основной команде «армейцев» еще при Владимире Федотове, но качественный скачок в своем развитии опорник совершил при Марко Николиче.

Во многом Матвею пошла на пользу смена схемы ЦСКА с трех центральных защитников на два с построением «ромба» в центре поля. После возобновления сезона в марте Кисляк, будучи изначально опорным полузащитником, вышел в лидеры лиги по количестве отборов. Однако он обладает качествами хорошего универсала: не боится давления, продвигает мяч вперед (преимущественно быстрыми средними передачами) и даже забивает (за сезон отличился 4 раза).

Матвей Кисляк globallookpress.com

В матче 27-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» Кисляку удалось завершить матч со 100% точностью передач. Так что Матвей при необходимости способен сыграть на позициях и «шестерки», и «восьмерки», и даже «десятки». Универсальность можно было также наблюдать в матче за сборную, где он то играл глубоко, разгоняя атаки с позиции третьего центрального защитника, то сам шёл вперед, чуть ли не до чужой штрафной.

Перформанс 19-летнего опорника заставил обратить на него внимание московского «Спартака» и турецкого «Фенербахче». Всё-таки Кисляк по сути в сезоне-2024/25 сыграл лучше своего именитого одноклубника — Миралема Пьянича. А по индексу CIES среди всех оборонительных хавбеков до 20 лет он занял 4-е место в мире.

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Однако, если какого-либо головокружительного предложения не поступит, то Матвей еще год должен провести на Песчаной улице и обрасти «мясом» (и физически, и психически). Но то, что будущее российской полузащиты за Батраковым и Кисляком, безусловно радует.

Марко Николич

Серб вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя два с половиной года после ухода из «Локомотива». За это время Николич отработал один сезон в ОАЭ. Хотя он мог вернуться в Россию годом ранее — летом 2023 года его кандидатуру рассматривало московское «Динамо», но тогда не срослось.

Николич еще по работе в Черкизово зарекомендовал себя как гибкий тренер, который за полтора сезона постоянно совершал тактические изменения и адаптации. Это реноме он подтвердил и в ЦСКА. В первые полгода он не стал менять схему, которая осталась в наследство от Федотова — 3-4-3 — хотя сам никогда не работал с тройкой защитников.

Марко Николич globallookpress.com

Перестройка команды под его любимый «ромб» (4-3-1-2) была отложена до зимнего перерыва. ЦСКА с хорошей обороной, но тусклой атакой пришёл к многомесячной паузе шестым — можно было говорить о стагнации «армейцев», поскольку прогресс по сравнению с периодом Федотова отсутствовал. Но на самом деле за эти месяцы был заложен базис для качественного рывка весной.

Во время сборов Николич переучил защитников ЦСКА на игру в паре. Сербский тренер активно доверял молодым футболистам: прежде всего, Кисляку, а также Глебову и Абдулкадырову. Пришли в подобающую форму подписанные в летнее трансферное окно Пьянич, Койта и Гуарирапа. Ещё «армейцы» эффективно наиграли стандартные положения и избавились от «болезни» последних 15 минут.

И это всё по сути в отсутствии усиления состава зимой — Алеррандро выходил на поле считанные разы, а Родриго Вильягра вообще не сыграл ни минуты. Тем удивительнее, что ЦСКА весной 2025 года в результате стал лидером РПЛ по набранным очкам за 12 туров (27 очков), завоевал бронзу и выиграл Кубок России.

Тем еще болезненнее для болельщиков красно-синих стала новость об уходе Николича в греческий АЕК. Называлось много разных причин: желание тренера больше видеться с семьей, его стремление выступать в еврокубках, наличие разногласий с менеджерами ЦСКА по трансферным вопросам и др. Это всё частности, но факт остается таким — Николич уезжает из России на коне.

Эсекьель Барко

Московский «Спартак», наверно, совершил лучший трансфер в сезоне-2024/25. По крайней мере, красно-белые давно не подписывали такого игрока, который реально делает разницу на поле. Да, за Барко «Спартаку» пришлось выложить аргентинскому «Ривер Плейту» 14 млн евро, но как показал прошедший сезон латиноамериканец стоил этих денег.

За 27 матчей Барко забил в ворота соперников 12 голов и отдал одноклубникам 7 голевых передач. Более результативно свой дебютный сезон за «Спартак» в чемпионате России проводил лишь Алекс в 2009 году (12 голов и 9 передач). Промес, например, в свой первый год в Москве оформил «13+3».

Эсекьель Барко globallookpress.com

Аргентинец занял нишу одного из главных креативщиков Премьер-Лиги. Немудрено, ведь он сразу стал выделяться быстрыми решениями и элегантной работой с мячом. В итоге Барко за короткий период времени превратился в ключевого, системообразующего игрока «Спартака», в связи с чем даже стали говорить о баркозависимости у красно-белых — стоит только закрыть хавбека, и у москвичей мало, что будет получаться в атаке. Тем не менее, соперникам не всегда удавалось что-то противопоставить полузащитнику.

Ближе к концу сезона появились слухи о том, что Барко надеется сыграть на чемпионате мира 2026 года, и поэтому он хочет покинуть Восточную Европу ради того, чтобы попасть в поле зрения главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони. Даже назывались конкретные претенденты на полузащитника «Спартака» — это бразильские «Фламенго» и «Палмейрас».

Решение продать Барко — сейчас выглядит немыслимо. По итогам сезона-2024/25 Эсекьель вышел в лидеры РПЛ по передачам под удар, по передачам в финальную треть, по ожидаемым ассистам, по успешным обводкам.

В то же время насильное удержание в команде немотивированного игрока может привести к ещё худшим последствиям. Поэтому руководству «Спартака» важно взвесить все «за» и «против» и принять оптимальное решение.

Мирлинд Даку

Албанский нападающий второй сезон подряд становится лучшим бомбардиром казанского «Рубина». Он занял первое место в Премьер-Лиге по показателю «гол+пас» (набрал «15+8» за 26 матчей). Только Алехандро Домингес и Александр Бухаров забивали за «Рубин» в чемпионате России больше голов (по 16 в сезоне-2009).

Кроме того, форвард стал первым игроком в истории «Рубина», который забил, минимум, 10 голов в двух сезонах РПЛ подряд. При этом Мирлинд испытывал проблемы с реализацией пенальти — он трижды не забил гол, пробив с точки.

Мирлинд Даку globallookpress.com

В прошлом сезоне Даку давал результат, будучи единственным нападающим «Рубина». В этом же году форвард так же эффективно работал в паре с Дарданом Шабанхаджаем. Большие габариты (192 сантиметра, 81 килограмм) зачастую позволяют албанцу выходить победителем из единоборств. В то же время он не лишен техники (успешно идёт в дриблинг) и скорости (быстро убегает от соперников).

Более того, Даку — это не зависимая фигура. Он способен самостоятельно создавать моменты как себе, так и партнерам. Но настолько большая эффективность одного игрока имеет и обратную сторону медали — в его отсутствии у «Рубина» практически пропадает атака. Поэтому Мирлинда, конечно, можно продать за хорошие деньги, но тогда, как казанский клуб будет играть впереди?

Артем Дзюба

Прошлым летом возрастной нападающий был близок к тому, чтобы завершить карьеру — несколько месяцев после ухода из «Локомотива» он не мог найти себе новую команду. И только под самое закрытие трансферного окна ему подвернулся вариант с дебютантом Российской Премьер Лиги — тольяттинским «Акроном».

Габариты и физическая форма Артема делают свое дело. Команда Заура Тедеева, входящая в РПЛ с пропагандой атакующего стиля, стала играть в более примитивный, но высокоэффективный футбол — через навесы на форварда. Он, в свою очередь, до сих пор нередко выигрывает борьбу у соперников, совершает скидки или сам бьет по воротам. В результате Дзюба за 22 матча забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.

Артем Дзюба globallookpress.com

Сезон-2024/25 прошел под девизом «Дзюба — рекордсмен». Нападающий стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, заслужил вызов в сборную России, где вышел на первое место по числу забитых голов в истории национальной команды (в обоих случая были побиты рекорды Александра Кержакова). А ближе к концу сезона Артём ещё обошел Дмитрия Лоськова по показателю «гол+пас».

Дзюба хочет поиграть еще, поэтому недавно продлил контракт с тольяттинцами на еще один год. 36-летний футболист стал лидером не только на поле, но и в раздевалке, что стало важным фактором для сохранения клуба в элитном дивизионе чемпионата России.